Zoo in NRW: Pfleger schauen ganz genau ins Gehege – jetzt können es auch Besucher sehen

In den Zoos rund um NRW ist bekanntlich immer was los: Man kann stundenlang Tiere beobachten, ihre Eigenheiten entdecken und sich über die eine oder andere schräge Anekdote amüsieren. Besonders beliebt? Die schwarz-weißen Superstars der Savanne – Zebras. Doch aufgepasst!

Im Allwetterzoo in Münster sollten Besucher bei ihrer nächsten Visite mal einen Blick genauer auf die exotischen Hufentiere werfen!

Zoo in NRW: Pfleger schauen ganz genau hin

Stell dir vor, du bist im Zoo, stehst vor dem Zebragehege und denkst dir: „Mensch, sehen die eigentlich alle gleich aus!“ Tja, denkste! Denn im Allwetterzoo Münster gibt es eine kleine, aber feine Überraschung zu entdecken. Während sich Menschen mit Outfits oder Frisuren voneinander unterscheiden, tragen Zebras ihre ganz persönliche Identität direkt auf dem Fell!

Doch mal ehrlich: Wer hat schon das geschulte Auge, um die gestreiften Grazien auseinanderzuhalten? Genau da kommt jetzt der Allwetterzoo ins Spiel – mit einem ausführlichen Streifen-Guide für seine Zebradamen!

Zoo in NRW: Besucher sollten aufpassen

Elefanten, Giraffen und Affen? Klar, die sind auch cool. Aber die wahre Herausforderung wartet bei den Zebras. Denn obwohl sie sich alle den ikonischen Streifenlook teilen, sind sie keineswegs Zwillinge. Der Zoo in Münster hat jetzt via Facebook einen Guide für seine Zebradamen veröffentlicht – und der lohnt sich!

So erklären Pfleger liebevoll die Unterschiede: „Die Leitstute unserer Zebraweibchen heißt Aneite. Sie erkennt ihr besonders gut an der weißen Blässe, also dem weißen Fleck, auf der Stirn.“ Oder etwa für Stute Aziza: „Immer an ihrer Seite, Aziza, die Königin. Diese Stute erkennt ihr besonders gut an den weißen Punkten in den schwarzen Streifen an Schulter und in Euternähe. Die Tierpflege sagt, dass es aussieht, als würde sie eine Perlenkette tragen.“

Der Zoo in NRW ruft jetzt alle Besucher auf, ihr Zebra-Talent zu testen: „Nehmt euch beim nächsten Besuch etwas Zeit und schaut mal, ob ihr unsere Zebrastuten unterscheiden könnt.“ Ganz nebenbei lernt man dabei: Nicht alles ist einfach nur schwarz-weiß!