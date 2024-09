Zoo in NRW: Besucherliebling liegt plötzlich tot im Gehege – Pfleger schockiert!

Traurige Nachrichten aus einem NRW-Zoo! Tierpfleger aus Krefeld gaben am Donnerstag (19. September) eine traurige Nachricht bekannt: Eines ihrer „Star“-Tiere starb einen plötzlichen Tod.

Nicht nur die Besucher traf diese Nachricht aus dem Nichts. Auch im NRW-Zoo traf die Pfleger der Schock, hätte es keinerlei Anzeichen gegeben, hatte sich Kevin auch ganz normal verhalten.

Zoo in NRW: „Pool-Star“ plötzlich tot

„Wir haben eine traurige Nachricht für euch“, so meldete sich der Zoo Krefeld im Netz am Donnerstagabend zu Wort. „PinguinPool-Star Kevin ist tot“, sorgten sie für traurige Gewissheit.

Kevin lebte seit 2022 im NRW-Zoo und mauserte sich schnell zum Besucherliebling. Mit seiner zutraulichen Art stahl er sich schnell in die Herzen der Besucher. Zu nah kommen durften sie ihm allerdings nicht, denn wer versuchte, den Pinguin anzufassen oder gar zu streicheln, der riskierte eine Schnabel-Attacke.

DAS ist Kevins Todesursache

Dennoch hat Kevin im Zoo in NRW „für viel Freude und schöne Erinnerungen gesorgt“. Doch am Donnerstag dann die traurige Nachricht. Dabei hatte sein Verhalten überhaupt nicht darauf hingedeutet, dass der Pinguin krank sein könnte. „Er war gut genährt und munter. Der Untersuchungsbericht hat ergeben, dass Kevin wahrscheinlich an einem stark vergrößerten Herz gestorben ist, also chronisch krank war.“

„Wir werden dich vermissen, Kevin“, so die Tier-Pfleger. Auch Besucher sind nach der Nachricht tief in Trauer. „So schade“, „Das macht mich traurig“ oder „Er war so lieb. Ruhe in Frieden“, ist unter den vielfachen Kommentaren zu lesen.