Zoo in NRW verkündet Todes-Nachricht – Besucher weinen bittere Tränen: „Du wirst uns allen fehlen“

Traurige Tage im Zoo Krefeld (NRW)!

Pfleger und Besucher müssen sich von einem wahren Urgestein des Tierparks verabschieden: Zweifinger-Faultier Jan, der seit 1986 im Krefelder Zoo lebte, ist gestorben – im Alter von unfassbaren 54 Jahren! Nach so vielen gemeinsamen Jahren fällt der Abschied natürlich besonders schwer.

Zoo in NRW trauert um Besucherliebling

Dass Zweifinger-Faultiere bei der richtigen Haltung ein stattliches Alter erreichen können, wussten Experten schon länger. Doch Jan im Krefelder Zoo setze dem ganzen die Krone auf: Bereits im Jahr 2021, als er 51 Jahre alt wurde, stellte er damit einen Weltrekord auf – und wurde als „Ältestes Faultier in Menschenhand“ im Guinnessbuch der Rekorde verewigt. Ein Rekord, der Jan Jahr für Jahr in Form einer Urkunde neu ausgestellt wurde.

Doch nach 54 Jahren war es für den alten Jan dann Zeit, über die Regenbogenbrücke zu gehen. „Zweifinger-Faultier Jan ist vergangene Woche im Alter von 54 Jahren im Regenwaldhaus des Zoos Krefeld an Altersschwäche gestorben“, teilte der Park am Montag (26. August) mit. „Seinen Pflegerinnen und Pflegern fällt der Abschied von ihm sehr schwer, da sie ihn teilweise schon über 25 Jahre kennen und betreut haben.“

In freier Wildbahn geboren verschlug es Jan zunächst in den Tierpark Hagenbeck, von dem aus er 1986 nach Krefeld umzog. Dort lebte er lange Zeit bei den Riesenschildkröten, ehe er mit seinen Gefährtinnen Lulu und Lolita in das Regenwaldhaus umzog, das er bis an sein Lebensende sein Zuhause nennen sollte.

In den vergangenen Jahrzehnten baute sich Faultier Jan eine große Familie auf. Mit zwei anderen Weibchen – Lolita und Trine – zeugte er stattliche 22 Kinder. Sein letzter Sohn kam dabei erst im März 2024 zur Welt.

„Schade, dass er schon ging“

Nicht nur für die Pfleger, die sich jahrelang um Jan kümmerten, ist sein Tod ein schwerer Verlust. Auch die Besucher des Krefelder Zoos trauen um das Rekord-Faultier. Ein Auszug aus den Kommentaren auf der Facebook-Seite des Zoos:

„Das tut mir sehr sehr leid. Wir haben vorige Tage noch darüber gesprochen, in den Zoo zu fahren, um ihn endlich mal zu sehen. Schade, dass er schon ging. Ruhe in Frieden du bezaubernde Fellnase, gute Reise und herzliches Beileid dem Pflegeteam.“

„RIP. Vor einer Woche konnte ich zum ersten Mal ein paar Portrais [von Jan] machen. Und nun solch eine Nachricht.“

„Komm gut über die Regenbogenbrücke, du süßer Schatz. Du wirst uns allen fehlen.“

„Oh je, wie schade. Herzliches Beileid an die Pfleger.“

Wer nun nach Jans Tod den Rekord des ältesten Faultiers in Menschenhand übernimmt, steht noch nicht fest. Das müssen die Experten im Zoo Halle festlegen – denn die besitzen das Zuchtbuch, in dem alle infrage kommenden Zweifinger-Faultiere vermerkt sind.