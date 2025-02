Zoo in NRW in tiefer Trauer – „Möge er in Frieden ruhen“

Schreckliche Nachrichten aus dem Zoo Krefeld (NRW)! Der langjährige Direktor des Krefelder Zoos, Dr. Paul Vogt, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Das gab der Zoo bei Facebook bekannt. „Er hat den Tiergarten von 1996 bis 2003 geleitet. In seine Amtszeit fielen unter anderem der Bau und die Eröffnung des Regenwaldhauses – ein Projekt, das ihm als erklärter Liebhaber Südamerikas besonders am Herzen lag“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

+++Zoo in NRW: Kiste in Gehege gelandet – der Inhalt lässt Tierfreunde ausrasten+++

Zoo in NRW trauert um seinen ehemaligen Direktor

Paul Vogt übernahm das Amt des Zoodirektors 1996 und war bereits vorher 25 Jahre im Zoo beschäftigt.1971 kam er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter nach Krefeld. „In seiner Anfangszeit plante und gestaltete er gemeinsam mit dem damaligen Zoodirektor Walter Encke das Affentropenhaus, das bei seiner Eröffnung im Jahr 1975 als eine der modernsten Anlagen weltweit galt“, berichtet der Zoo weiterhin.

Auch noch interessant für dich: Zoo in NRW: Tier-Pflegerin betritt Elefanten-Gehege – sie muss zum Messer greifen

Paul Vogt war zunächst Stellvertreter von Walter Encke. Nach dessen Ruhestand wurde er zum Direktor ernannt. Darüber hinaus führte er als Biologe das Zuchtbuch für den Europäischen Otter.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Emotionale Botschaft an verstorbenen Ex-Direktor von dem Zoo Krefeld

Der Zoo Krefeld richtet rührende Worte an den verstorbenen Tier-Experten: „Dr. Paul Vogt wurde für seine hohe Fachkompetenz und sein aufrichtiges Engagement für die Belange des Zoos, des Tier- und Artenschutzes weithin geschätzt. Seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu denen er vielfach bis heute im Kontakt stand, bleibt seine freundliche, wertschätzende und hilfsbereite Art in bester Erinnerung. Besonders fasziniert blieb Dr. Paul Vogt bis zuletzt von der Pflanzen- und Tierwelt Argentiniens. In seinem Ruhestand unternahm er mehrfach ausgedehnte Reisen in das südamerikanische Land.“