Zoo in NRW: Kiste in Gehege gelandet – der Inhalt lässt Tierfreunde ausrasten

In den Gehegen im Grünen Zoo Wuppertal beobachten sowohl Tierpfleger als auch Zoobesucher oftmals Außergewöhnliches. Doch mit diesem Spektakel rechnete nun wohl niemand – Tierfreunde rasten aus.

Auf Facebook postet der Wuppertaler Zoo ein Video von einer riesigen Kiste. Der Inhalt: Eine neue Zoobewohnerin. Der Anblick ist ein wahres Highlight für Tierfreunde.

Zoo in NRW: Neue Zoobewohnerin eingetroffen

Doch wer verbirgt sich in der geheimnisvollen Transportkiste, die per Kran erst in eines der Außengehege und anschließend zum Innenbereich der Anlage gebracht wurde? In der geheimnisvollen Kiste befand sich Gorilla-Dame Ngumbi!

Das zwölfjährige Weibchen traf am Freitag (21. Februar) im Tierpark ein und darf nun den Westlichen Flachlandgorillas Gesellschaft leisten. Vorher lebte Ngumbi im Zoo von Barcelona – die Gorilla-Dame hat also eine weite Reise hinter sich. Diese verlief aber glücklicherweise problemlos, wie es in dem Beitrag heißt. In Wuppertal angekommen verließ sie zügig die Transportkiste und erkundigte neugierig und entspannt die Innenanlage.

Ngumbi ist eine Urenkelin des berühmten weißen Gorillas „Copito de Nieve“, der bis zu seinem Tod im November 2003 im Zoo Barcelona wohnte. Die Gorilla-Dame wurde am 1. September 2012 in Barcelona geboren und wuchs dort im Tierpark auf. „Mit zwölf Jahren in Ngumbi im richtigen Alters, um ihre Geburtsgruppe zu verlassen und sich einem neuen Harem anzuschließen“, erklären die Tierpfleger. Um der ihr die Eingewöhnung zu erleichtern, hat ein vertrauter Tierpfleger aus dem Zoo Barcelona sie begleitet und die ersten Tage in Wuppertal mit ihr verbracht.

Gorilla-Gruppe soll größer sein

Im Wuppertaler Zoo angekommen darf Ngumbi nun erst einmal alleine die Anlage erkunden, bis sie schließlich die anderen Gorillas kennenlernt. „Der erste Kontakt erfolgt zunächst mit einem schützenden Gitter dazwischen“, heißt es. Derzeit besteht die Gorilla-Gruppe nur aus dem Silberrücken Vimoto und dem Weibchen Grace.

„Gorillas leben in der Natur typischerweise in Haremsgruppen, bestehend aus einem Männchen und mehreren Weibchen. Deshalb war es notwendig, die Gruppe zu verstärken. In Kürze wird noch ein weiteres Gorilla-Weibchen im Grünen Zoo einziehen“, erklären die Tierpfleger des Zoos. Eine Zucht sei allerdings nicht vorgesehen, weshalb Vimoto im letzten Jahr vasektomiert wurde.