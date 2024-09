Zoo in NRW verrät es selbst – Abschied ist bereits besiegelt

Der Sommer hat vielen Zoos in NRW zahlreiche neue Bewohner beschert. Viele Tiere konnten sich in diesem Jahr über Nachwuchs freuen. Immer wieder geben die Pfleger Einblicke – und zeigen, wie sich die Jungtiere entwickeln.

So auch der Zoo Köln (NRW). Dieser gab am Dienstag (17. September) ein Update zu seinem Philippinen-Krokodil-Nachwuchs. Viele Besucher dürften sich jetzt nur eine Frage stellen: Geht es den Tier-Babys gut?

+++ Zoo Wuppertal: Besucher-Lieblinge plötzlich verschwunden – wichtiger Grund! +++

Zoo in NRW lässt es seine Besucher wissen

Schon zum dritten Mal konnte sich der NRW-Zoo über Nachwuchs bei der besonderen Krokodil-Spezies freuen. Auch wenn die Tierchen aus dem aktuellen Wurf noch recht klein sind, so machen sie täglich Fortschritte. „Sie lernen täglich neue Dinge – z.B. das Wurmfressen“, so die Tier-Pfleger. „Allen dreien geht es gut.“

Auch spannend: NRW-Zoo mit traurigem Abschied: Schock nach über 200 Jahren – „Hinterlässt eine große Lücke“

Doch der Kölner Zoo gibt auch direkt eine Hiobsbotschaft bekannt: Denn wie auch ihre Vorgänger wird der Krokodil-Nachwuchs in ihre Heimat auf den Philippinen zurückgeführt. Bis es so weit ist, wird es aber noch einige Zeit dauern.

HIER müssen Besucher Abschied nehmen

Denn erst mit 1,5 Jahren sei es laut NRW-Zoo geplant, die besonderen Tiere wieder in die freie Wildbahn zu entlassen. Der Grund dahinter ist traurig: Die Population der Philippinen-Krokodile schrumpft immer weiter. Der Kölner Zoo will mit seinem Zuchterfolg einen Beitrag dazu leisten, ein mögliches Aussterben der Tierart zu verhindern.

Und die Mutter der drei kleinen Krokodil-Babys im Kölner Zoo hätte sie schon bestens auf die Auswilderung in gut einem Jahr vorbereitet. Wie munter sie bereits im Becken unterwegs sind, zeigt der NRW-Zoo in einem Video. Besucher sollten sich an ihren Anblick allerdings besser nicht gewöhnen.