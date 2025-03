Zoo in NRW: Pfleger blicken ins Elefantengehege – es passierte mitten in der Nacht

Dieser Zoo in NRW hat eine große Ankündigung, denn im Gehege der Elefanten ist etwas ganz Besonderes passiert. Mitten in der Nacht zum Samstag (8. März) blicken die Pfleger in das Gehege und können es kaum glauben.

Stolz kündigt der Zoo in NRW an, dass in der Nacht um 3:42 Uhr ein Elefantenbaby das Licht der Welt erblickt hat. Der noch namenlose Elefantenjunge kam im Freilaufbereich des Elefantenhauses zur Welt. Seine Mutter „Marlar“ wurde auch im Kölner Zoo geboren, vor knapp zehn Jahren, am 30. März 2006.

Asiatische Elefanten sind vom Aussterben bedroht

Es ist jedoch nicht der erste Nachwuchs von Mutter „Marlar“. Der Elefantenbulle „Moma“ kam im Jahr 2017 zur Welt. Jedoch lebt der Bulle mittlerweile nicht mehr im NRW-Zoo, denn im Juli 2023 ist er in den Zoo Plock in Polen umgezogen.

Momentan leben im Elefantengehege des Kölner Zoos zehn Asiatische Elefanten. In der freien Wildbahn werden die sanften Riesen mittlerweile als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. Die Umweltschutzorganisation „WWF“ berichtet, dass die Tiere insbesondere durch den „voranschreitenden Verlust ihrer natürlichen Lebensräume, sowie Wilderei und Mensch-Wildtier-Konflikte“ gefährdet sind.

Daher ist dem Zoo in NRW die Zucht und der Artenerhalt der Asiatischen Elefanten ein großes Anliegen. Umso erfreulicher ist es, dass der Elefantenjunge bereits das vierzehnte Jungtier ist, das im Kölner Zoo zur Welt gekommen ist.

Zoo in NRW: Elefantenhaus ist wieder für Besucher geöffnet

Auf Facebook erklärt der NRW-Zoo, dass die Tragezeit von Elefantendamen in der Regel fast 22 Monate ist. Bei Marlar waren „es genau 663 Tage“, wie der Kölner Zoo berichtet, bis ihr Nachwuchs zur Welt gekommen ist.

In den Kommentaren freuen sich die Fans des NRW-Zoos über den neuesten Nachwuchs im Elefantengehege. Ein Nutzer schreibt: „So schön anzusehen. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute fürs Elefantenbaby. Ich komme bald mal gucken.“ Besucher können das Elefantenbaby auch bereits bewundern, denn der Kölner Zoo kündigt an, dass das Elefantenhaus ab sofort wieder geöffnet ist.