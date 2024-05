Zoo in NRW verkündet bittere Nachricht – Besucher müssen es tagelang ausbaden

Schlechte Nachrichten! Ein Zoo in NRW muss seine Besucher jetzt tagelang vertrösten. Fast zwei Wochen lang werden sie auf einen gewohnten Service verzichten müssen.

Es geht um den Aquazoo Löbbecke in Düsseldorf. Dessen Vorplatz wird im Mai zum Schauplatz eines beliebten Festes. Damit gehen allerdings auch ein paar Nachteile einher, wie der Zoo in NRW nun ankündigt.

Zoo in NRW: Besucher müssen sich umstellen

Vom 11. bis 22. Mai wird der Platz vor dem Aquazoo Löbbecke Museum zum Schauplatz des alljährlichen Stockumer Schützenfestes. Der Parkplatz im Nordpark wird dann von Kirmesbuden und Festzelten übersät sein – und nicht wie sonst von parkenden Autos.

Denn in dieser Zeit steht der Parkplatz im Nordpark den Besuchern nicht zur Verfügung. Sie müssen auf den Parkstreifen an der Kaiserswerther Straße ausweichen. Der Zoo empfiehlt jedoch die Anfahrt per Fahrrad für Anwohner und mit öffentlichen Verkehrsmitteln für jene, die eine längere Anreise haben. Wer nur jemanden absetzen möchte, kann dies weiterhin auf dem Zuweg „Anlieferung Aquazoo“ tun. Vor allem als barrierefreier Zugang wird dies gern genutzt.

Das Schützenfest-Programm

Wer sich zum Zoo-Besuch auch für das Programm des Schützenfestes interessiert, kann sich hier im Folgenden informieren:

Am Samstag (11. Mai) stehen das Biwak und die Krönung des Pagenkönigs auf dem Programm, abgerundet durch einen Heimatabend mit Tanz und Musik. Am Sonntag (19. Mai) folgen ein Konzert, ein Festzog und die große Parade, wonach auf den Bürgervogel geschossen wird, um den Bürgerkönig zu ermitteln. Am Montag geht es um 11 Uhr mit Frühschoppen los, danach folgen das weitere Vogelschießen und der Ball der neu erwählten Könige, wobei ein großes Höhenfeuerwerk den Abend krönt.

Am Dienstag (21. Mai) ist nach dem Krönungsball dann um 22 Uhr Zapfenstreich. Am Tag danach können Besucher des Aquazoos auch wieder wie gewohnt auf dem Nordparkplatz parken.