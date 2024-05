Zoo in NRW haut Hammer raus – doch die Sache hat einen Haken

Na, das ist mal eine ganz andere Art von Sammeln und Tauschen! Sticker-Alben kennt man meist kurz vor Fußball-Turnieren, wenn Kinder ihre Stars einkleben und untereinander tauschen können. Ein Zoo in NRW haut jetzt aber einen ganz ungewöhnlichen Hammer aus. Und ohne Übertreibung: DAS hat es nicht oft gegeben!

Wie nämlich der Tierpark Hamm auf Facebook mitteilt, gibt es jetzt zu dem Zoo in NRW ein eigenes Stickeralbum! Fans und Besucher können knapp 200 Sticker von den Tieren aus dem Tierpark sammeln. Neben den Bildern, teils auch mit kuriosen und lustigen Motiven, gibt es noch Informationen zu jedem einzelnen Tier – inklusive eigenwilliger Persönlichkeiten…

Zoo in NRW haut Hammer raus

Das Sticker-Album können Besucher direkt an der Kasse des Tierparks für drei Euro kaufen. Ein Stickerpack mit vier Motiven kostet 30 Cent. Seit Freitag (10. Mai) kann man sowohl Album als auch Sticker selbst in der Sparkasse Hamm, ab Montag (13. Mai) dann auch in der „HammApp“ kaufen.

Wer eine Jahreskarte für den Tierpark hat, bekommt gegen Vorlage an der Kasse das Sticker-Album kostenlos. Jede Familie erhält dabei ein Album. Doch die Sache hat einen Haken: Dieses Angebot gilt nur bis Sonntag (12. Mai). Danach kostet das Album für sie 1,50 Euro. Auf Facebook kommt die neue Aktion dennoch gut an. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Tolle Aktion!“

„Wir freuen uns, das Album endlich mit den niedlichen Stickern zu füllen!“

„Da sollten wir dann schon an diesem Wochenende hin. Lohnt ja doppelt…“

Na dann, ran an die Tiere!