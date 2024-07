Zoo in NRW: Blick ins Gehege macht alles klar – diese Szenen gehen unter die Haut

Es sind Bilder, die jedem Tierfreund ans Herz gehen. Ein Zoo in NRW konnte sich über einen großen Zuchterfolg bei den Sibirischen Tigern freuen. Im Allwetterzoo Münster kamen am 30. Mai vier gesunde Tigerbabys zur Welt. „Eins plus Eins macht Sechs! Wir freuen uns sehr“, verkündeten die Verantwortlichen die frohe Botschaft.

Tigerkatze Raya wurde erst einmal viel Ruhe verordnet. Sie wird derzeit nur über eine Kamera beobachtet, um eine ungestörte Aufzucht der kleinen Tiger zu gewährleisten. Der Bereich rund um die Innenanlage der Tiger ist daher derzeit abgesperrt (mehr dazu hier). Jetzt hat der Zoo aber Einblicke in das Gehege veröffentlicht!

Zoo in NRW: Anblick der Tiger-Jungtiere verzückt

Ende Mai erblickten die vier süßen Jungtiere das Licht der Welt. In einem Video des Allwetterzoo Münster beantwortet die zuständige Tierpflegerin Marijke gleich die wichtigste Frage: Wie geht es der frischgebackenen Mutter und ihrem Nachwuchs? „Sie sind alle komplett fit“, sagt die Zoo-Mitarbeiterin. Sechs Wochen sind die Kleinen nun auf der Welt und entwickeln sich planmäßig. Der süße Nachwuchs wird immer aktiver und auch die Mutter ist in ihrer Rolle bestens aufgehoben und kümmert sich liebevoll um ihre Babys.

Auch interessant: Schweinerei im Zoo Wuppertal – Besucher haben klare Meinung

In dem Video, das der Zoo in NRW ins Netz gestellt hat, ist zu sehen, wie die Tigerkatze Raya eines ihrer Jungen liebevoll abschleckt. Zwei weitere Jungtiere toben spielerisch umher. Natürlich wird auch viel gekuschelt. In den Kommentaren tummeln sich bereits einige Zoo-Besucher, die die Kleinen aus der Ferne beobachten konnten. Es wurde zuvor angekündigt, dass die kleinen Tiger im Alter von sechs bis acht Wochen ihre Wurfbox verlassen dürfen, also pünktlich zu Beginn der Sommerferien.

Großer Zuchterfolg

Der Sibirische Tiger ist eine der fünf lebenden Unterarten des Tigers. die Art hat mit großen Problemen zu kämpfen, wie dem Verlust ihres Lebensraums und der Bejagung für die traditionelle asiatische Medizin, was ihre Population auf weniger als 800 Tiere schrumpfen ließ. Auf der internationalen Roten Liste wird der Sibirische Tiger als „stark gefährdet“ eingestuft. Der Nachwuchs in dem Zoo in NRW ist daher ein wichtiger Zuchterfolg!