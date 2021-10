Wuppertal: Nervengift an Schwebebahn-Haltestellen versprüht! DAS steckt dahinter

Wuppertal. Nervengift gehört wirklich zu den Dingen, die man nicht in Zusammenhang mit der Schwebebahn in Wuppertal bringen würde.

Doch an diesem Wochenende kam Gift an den Haltestellen des beliebten Verkehrsmittels in Wuppertal zum Einsatz. Was es damit auf sich hat, erfährst du in diesem Artikel.

Wuppertal: Nervengift an Schwebebahn-Haltestellen versprüht!

Das Nervengift ist keineswegs zufällig an den Stationen der Schwebebahn versprüht worden, sondern wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag geplant eingesetzt, wie die „Westdeutsche Zeitung“ berichtet.

Infos zu Wuppertal:

Wuppertal ist eine Stadt im Bergischen Land in NRW.

In der Stadt leben 355.004 Menschen

Sie umfasst eine Fläche von etwa 168,4 Quadratkilometern

Der Oberbürgermeister ist Uwe Schneidewind

Zu den Sehenswürdigkeiten Wuppertals gehören der Zoo und die Schwebebahn

Dabei ging es tatsächlich darum Lebewesen zu töten und die Haltestellen von ihnen zu reinigen. Einigen Kunden dürfte das sehr gut gefallen, immerhin sind Spinnen und anderes Ungeziefer (die durch den Einsatz des Giftes getötet werden sollten) nicht bei allen Menschen gerne gesehen.

Wuppertal: Deswegen kam das Gift zum Einsatz

In der Nacht kam dafür ein Sonderzug zum Einsatz. Dieser war von Station zu Station unterwegs und versprühte das Nervengift. Das Gift wird aus Chrysanthemen gewonnen und sei für die Spinnen tödlich, so ein Sprecher der Stadtwerke Wuppertal zur „Westdeutschen Zeitung“.

Der Einsatz den den Bahnhöfen dauert jeweils einige Minuten. Die beteiligten Personen tragen bei ihrer Arbeit Schutzanzüge und Atemschutzmasken. Kurze Zeit später kommt dann eine Reinigungsgruppe in die Bahnhöfe und kümmert sich um das Ungeziefer. Der ganze Prozess findest regelmäßig an den Bahnhöfen in Wuppertal statt. In jedem Jahr drei Mal, nämlich im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. (gb)