Schüsse in Wuppertal ++ Opfer in Lebensgefahr

Bluttat in Wuppertal (NRW)! Im Stadtteil Elberfeld wurde in der Nacht zu Dienstag (11. Februar) ein 33-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt in seiner Wohnung gefunden. Familienangehörige hatten gegen 0.50 Uhr die Polizei alarmiert und erschreckende Schilderungen gemacht.

Denn am Telefon offenbarten sie den Beamten, dass auf ihren Sohn in der Wuppertaler Wohnung geschossen worden sein soll. Als die Polizisten eintrafen, sollte sich der üble Verdacht bestätigen.

Das könnte dich jetzt auch interessieren: Oberhausen: Explosion in Wohnhaus reißt Bewohner aus dem Schlaf – Polizei äußert krassen Verdacht

Wuppertal: Schüsse in Wohnung!

Denn vor Ort fand die Polizei den 33-Jährigen blutüberströmt in seiner eigenen Wohnung vor. Nach ersten Informationen der Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde mehrmals auf ihn geschossen.

+++ NRW: Bauarbeiter graben im Boden – plötzlich läuft es ihnen eiskalt den Rücken hinunter +++

Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst, der den schwer verletzten Mann noch in der Nacht zu Dienstag ins Krankenhaus abtransportierte. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden.

Polizei Wuppertal fahndet nach Tatverdächtigem

Noch ist unklar, was in der Wohnung in Wuppertal genau geschehen war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es in der Elberfelder Wohnung in der Weststraße zum Streit gekommen sein. Ein bislang unbekannter Mann soll daraufhin mehrfach auf den 33-Jährigen geschossen haben.

Diese Nachrichten aus Wuppertal könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Der Tatverdächtige soll kurz nach der Schießerei geflohen sein. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihm, bislang aber ohne Erfolg. Die Ermittlungen in dem heftigen Fall aus Wuppertal dauern an. Die Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine Mordkommission eingerichtet.