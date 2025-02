Oberhausen: Explosion in Wohnhaus reißt Bewohner aus dem Schlaf – Polizei mit heftigem Verdacht

Ein heftiger Knall riss die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen in der Nacht zu Montag (10. Februar) plötzlich aus dem Schlaf. Gegen 3.20 Uhr kam es hier auf einmal an der Eingangstür eines Wohnhauses an der Teutoburger Straße zu einer Explosion.

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN mitteilt, wurde dabei niemand verletzt. Doch derzeit sei unklar, ob das Wohnhaus in Oberhausen nach der Explosion einsturzgefährdet ist, denn es soll durch die Explosion auch zu Schäden am Haus gekommen sein. Es wurde großräumig abgesperrt. Die Bewohner mussten evakuiert werden.

Die Polizei Oberhausen teilte gegenüber dieser Redaktion einen ersten Verdacht mit. War die Explosion ein gezielter Anschlag?

Oberhausen: Polizei geht Verdacht auf

Die Ermittlungen nach der Explosion laufen auf Hochtouren, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Spurensicherung sei derzeit noch vor Ort und würde Hinweise sammeln. Denn derzeit deutet alles darauf hin, dass die Explosion nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist.

Denn kurz nach der Explosion soll sich vom Tatort ein Fahrzeug mit „hoher Geschwindigkeit“ entfernt haben. Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen gebe es bislang aber noch nicht.

In Oberhausen wurden die Anwohner in der Nacht zu Montag durch Explosion aus dem Schlaf gerissen. War es ein gezielter Angriff? Foto: Justin Brosch

Zusammenhang mit Explosion in Bochum?

Doch eines macht jetzt stutzig. Denn erst in der Nacht zu Sonntag (9. Februar) wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr ebenfalls nach einer Explosion an einem Wohnhaus alarmiert. Auch hier wurde eine Haustür weggesprengt und das ebenfalls gegen 3 Uhr nachts.

Bislang ist auch in Bochum unklar, ob die Bewohner zeitnah in ihre Wohnungen zurückkehren können. Zwar hatte ein Statiker hier Entwarnung gegeben. Aber durch einige gelockerte Teile im Hausflur sei die Lage noch zu gefährlich. Ob es einen Zusammenhang mit der Explosion in Oberhausen geben könnte, konnte die Polizei bislang noch nicht bestätigen.