Oberhausen: Verfolgungsjagd nimmt heftiges Ende! 19-Jähriger schwer verletzt

Eine Routinekontrolle lief in Oberhausen am Sonntagabend (9. Februar) plötzlich vollkommen aus dem Ruder! Eigentlich hatten die Beamten im Stadtteil Sterkrade nur einen Smart angehalten. Doch plötzlich ergriff der Fahrer – ein 19-jähriger Mann – samt Beifahrerin „mit erhöhter Geschwindigkeit“ die Flucht, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd brachen die Beamten die Verfolgung des Smart ab, um keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Die Fahrt des 19-Jährigen nahm aber ein jähes Ende, denn auf der B516 auf Höhe der A42 kam es zum schweren Unfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein sollen. Der 19-Jährige soll dabei schwer verletzt worden sein.

Oberhausen: Smart kommt auf Seite zum Liegen

Einen genauen Unfallhergang konnte der Polizeisprecher am frühen Montagmorgen noch nicht rekonstruieren. Nach Informationen von DER WESTEN soll der junge Mann mit seinem Smart an einer Ampel auf der B516 in Oberhausen in mindestens ein vor ihm wartendes Fahrzeug gerast sein. Er kam auf der Seite zum Stehen.

Die Polizei konnte den 19-Jährigen schwer verletzt in seinem Smart antreffen. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auch zwei weitere Personen sollen bei dem schweren Crash in Oberhausen leicht verletzt worden sein.

Polizei Oberhausen ermittelt

Noch ist unklar, warum genau sich der junge Mann der Kontrolle durch die Polizei Oberhausen entziehen wollte. Laut Informationen der „WAZ“ könnte der 19-Jährige der Polizei bereits bekannt gewesen sein. Außerdem gebe es Hinweise darauf, dass der Smart sowie die Kennzeichen gestohlen waren. Der junge Unfallfahrer könnte zum Zeitpunkt der Verfolgungsjagd zudem unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Die B516 in Oberhausen musste in Höhe der A42-Auffahrt am Sonntagabend zeitweise gesperrt werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.