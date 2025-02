NRW: Bauarbeiter graben im Boden – plötzlich gefriert ihnen das Blut in den Adern

Baustellen bergen oft unerwartete Geheimnisse. Von antiken Relikten bis hin zu Gegenständen aus vergangenen Zeiten – immer wieder sorgen Zufallsfunde für Schlagzeilen. Mal ist es eine vergessene Zeitkapsel, mal eine Weltkriegsbombe, die den Betrieb zum Stillstand bringt. Doch manchmal sind die Entdeckungen nicht nur spannend, sondern regelrecht schaurig.

Bei Erdarbeiten in NRW kam nun ein Fund zu Tage, der es wahrlich in sich hat!

NRW: Grusel-Fund auf Baustelle

In NRW sind Bauarbeiter jetzt auf etwas gestoßen, das nichts mit alten Münzen oder historischen Dokumenten zu tun hat. Was sie bei Erdarbeiten entdeckten, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren: menschliche Knochen!

Der Fundort? Eine Baustelle in Ennepetal. Sofort wurde die Polizei alarmiert, die umgehend Ermittlungen einleitete. Denn schnell war klar: Hier geht es nicht um einen gewöhnlichen archäologischen Fund, sondern um einen möglichen Kriminalfall. In einer Pressemitteilung wurden die Informationen nun öffentlich gemacht.

NRW: Polizei leitet Ermittlungen ein

Auf dem „Presseportal“ gibt die Polizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Auskunft über den makabren Fund: „Im Rahmen von großflächigen Erdaushubarbeiten kam es im Laufe der Woche auf einer Baustelle in Ennepetal zu einem Knochenfund.“ Die Rechtsmedizin bestätigte im Anschluss, dass es sich um menschliche Knochen handelt. Besonders pikant: Die Liegezeit deutet auf mehrere Jahrzehnte hin.

+++NRW: Historischer Fund! Archäologen trauen ihren Augen kaum+++

Und weiter: „Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, was nun umfangreiche Ermittlungen zur Folge hat. In diesem Zusammenhang muss die Baustelle und der Erdaushub begutachtet werden.“ Definitiv ein Fund, der zahlreiche Fragen aufwirft!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer war diese Person? Wie sind die Knochen auf die Baustelle gekommen? Und vor allem: Gibt es Hinweise auf ein Verbrechen? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, denn bisher gibt es keine weiteren Anhaltspunkte. Im Verlauf des Montages (10. Februar) könnten weitere Informationen folgen – oder wird die Geschichte endgültig zum Cold Case?