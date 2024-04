Wuppertal: Gefahrenlage an Gymnasium! SEK-Großeinsatz ++ Innenstadt abgeriegelt

Zurzeit läuft ein Großeinsatz der Wuppertaler Polizei an einem Gymnasium im Stadtteil Barmen. Eine Vielzahl von Kräften ist vor Ort, auch vom Spezialeinsatzkommando (SEK) und der Feuerwehr.

Gegenüber DER WESTEN bestätigt eine Polizeisprecherin, dass es seit 10 Uhr Hinweise auf eine „mögliche Gefahrenlage“ vor Ort gäbe. Der Bereich um die Schule an der Sedanstraße ist deshalb gesperrt, auch Teile der Wuppertaler Innenstadt sind betroffen.

Polizei Wuppertal zu möglichem Amoklauf

Aktuell twittert die Polizei auf „X“ über den Einsatz in Barmen: „Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation“. Was genau dort geschehen ist, ist noch unklar. Vorsichtshalber habe man aber gleich eine Vielzahl von Kräften zum Einsatzort gerufen. Diese seien zurzeit noch damit beschäftigt, die Lage aufzuklären. Es gäbe bisher keine Hinweise auf Verletzte, so die Sprecherin gegenüber DER WESTEN.

Berichte der „Bild“ über einen Maskierten mit einem Messer, der an der Schule gesehen wurde, konnte sie nicht bestätigen. Ebenso wenig, ob sich noch Schüler innerhalb des Schulgebäudes aufhalten oder eventuell sogar dort eingeschlossen hätten. Hinweise dazu hatte vorher ein Reporter über „X“ geliefert. Dort teilt er auch aktuelle Videoaufnahmen, die vom Einsatzort stammen sollen.

Die Schule wurde großflächig abgeriegelt. Auch Teile der Innenstadt sind zurzeit nicht passierbar. Darum bittet die Polizei auch darum, den Bereich großräumig zu umfahren. Drüber hinaus sei durch die Vielzahl an Kräften der Verkehr beeinträchtigt. Eltern werden zudem gebeten, nicht zur Schule zu kommen, ungeachtet wie verständlich und nachvollziehbar ihre Ängste auch sein mögen.