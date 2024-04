Wuppertal/NRW: Streit eskaliert! Mann (31) sticht auf Ex-Freundin (34) ein – Festnahme!

Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung in Wuppertal (NRW)!

Am Dienstag (2. April) kam es in Wuppertal in einem Wohnhaus zu einem Streit zwischen zwei ehemaligen Lebenspartnern. Dieser artete aus, als ein 31-Jähriger plötzlich ein Messer zückte und damit mehrfach auf seine Ex-Freundin einstach. Die 34-Jährige musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden und schwebte zwischenzeitig sogar in Lebensgefahr.

Wuppertal/NRW: Mann geht mit Messer auf Ex-Freundin los

Am Dienstagnachmittag gegen 16.35 Uhr sei die Auseinandersetzungen zwischen den beiden eskaliert. Der 31-Jährige und die 34-Jährige, die zuvor noch liiert waren, gingen sich plötzlich in einem Wohnhaus an der Hedwigstraße im Stadtteil Wuppertal-Elberfeld an.

Im Verlaufe des Streits soll der Mann dann ein Messer gezückt und damit mehrfach auf seine ehemalige Freundin eingestochen haben. Somit fügte er ihr mehrere Verletzungen zu. Die Frau musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter behandelt werden. Es bestand Lebensgefahr! Mittlerweile ist das Opfer allerdings wieder auf dem Weg der Besserung.

Polizei nimmt Tatverdächtigen Ex-Freund fest

Während sich die verletzte 34-Jährige noch im Krankenhaus erholt, sitzt ihr ehemaliger Partner bereits in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte den 31-Jährigen noch am Dienstagabend vorläufig festgenommen. Am Mittwoch (3. April) dann wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal vor einen Haftrichter gestellt. Dieser erließ den Haftbefehl.

Der verdächtige 31-Jährige muss sich nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Was der Auslöser für den Streit und die Tat war, ist allerdings noch unbekannt.