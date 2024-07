Streit an Baustelle im Ruhrgebiet nimmt blutiges Ende – Mann (44) schwer verletzt

Eskalation im Ruhrgebiet! In Hattingen gab es am Mittwoch (24. Juli) eine heftige Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen. Aus einem rein verbalen Streit wurde schnell Gewalt. Ein 44-Jähriger soll dabei schwer verletzt worden sein, wie die Polizei Hagen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte.

+++ Essen: Leichenfund in Park! Polizei bestätigt üblen Verdacht +++

Was diese Aggression im Ruhrgebiet ausgelöst haben könnte, ist noch unklar. Unbestätigten Informationen zufolge könnte es eine Verkehrsstreitigkeit gewesen sein.

Streit im Ruhrgebiet endet mit einem Schwerverletzten

In Hattingen sollen sich am frühen Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr mehrere Personen, mindestens zwei, gestritten haben. Am Ende landete ein 44-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus – so weit die offiziellen Informationen von der Polizei Hagen, die eine Mordkommission eingerichtet hat und bereits im Austausch mit der Staatsanwaltschaft steht.

Auch aktuell: A44 in Dortmund: Zwei Menschen verbrennen nach Unfall in Porsche ++ Polizei hegt schlimmen Verdacht

DER WESTEN-Informationen zufolge könnte eine Verkehrsstreitigkeit der Auslöser der Gewalttat gewesen sein. Demnach soll der 44-Jährige, mutmaßlich ein Anwohner in der Nähe einer Baustelle, auf mehrere Bauarbeiter zugegangen sein. Diese hätten mit ihren Fahrzeugen eine Straße blockiert. Es wurde diskutiert, gestritten und schließlich soll ein Bauarbeiter zugestochen haben.

Blutiger Streit an einer Baustelle im Ruhrgebiet. Foto: Alex Talash

Ruhrgebiet: Verdacht auf versuchte Tötung?

In der Gegend entsteht aktuell ein Neubaukomplex, die Bauarbeiter hätten dafür Materialien geliefert. Inoffiziell heißt es, der Angreifer hätte mit einem Stichwerkzeug zweimal in den Hals des Anwohners gestochen. Danach seien die Bauarbeiter geflohen.

Mehr News und aktuelle Themen:

Der Zustand des Opfers sei stabil, jedoch habe es ihn schwer erwischt. Die Fahndung verlief laut unseren Informationen bisher erfolglos. Es werde in Richtung eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Allerdings sind dies alles noch unbestätigte Informationen. Offizielle Ermittlungsergebnisse erwartet die Mordkommission im Laufe des Donnerstags.