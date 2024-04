Schreckliche Tragödie am Mittwoch (3. April) in Düsseldorf!

In der NRW-Landeshauptstadt war am Mittwochmorgen eine Frau auf einem E-Scooter unterwegs – als sie plötzlich von einem Lkw erfasst wurde. Für die 51-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Düsseldorf/NRW: Frau auf E-Scooter von Lkw erfasst – tot!

Der dramatische Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 9.26 Uhr. Die 51-jährige Düsseldorferin war mit einem E-Scooter auf der Straße Am Wehrhahn in Richtung stadtauswärts unterwegs.

Auf derselben Straße fuhr jedoch auch ein Lkw, der schließlich an der Kreuzung Am Wehrhan / Kölner Straße nach rechts in die Kölner Straße abbiegen wollte. Dabei übersah der 60-jährige Fahrer aus Wesel die Frau auf ihrem E-Roller – und konnte nicht mehr verhindern, dass die Düsseldorferin von dem Lkw erfasst wurde.

Mehr News:

Dabei erlitt die 51-Jährige derart schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Polizei Düsseldorf mit.

Ein Unfallaufnahmeteam sicherte daraufhin die Spuren am Unfallort. „Die Ermittlungen dauern an“, hieß es von der Düsseldorfer Polizei.