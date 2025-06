Israel und Iran im Newsblog: „Wir sind im Krieg“ ++ Bluffte Trump das Mullah-Regime vor Großangriff?

Es ist passiert, was am Donnerstag schon gemunkelt wurde! Israel hat den Iran angegriffen. Offenbar um die Entwicklung iranischer Atomwaffen zu verhindern. Droht nun die Lage in der Region völlig außer Kontrolle zu geraten? US-Präsident Donald Trump wurde von der Attacke jedenfalls anscheinend kalt erwischt, denn noch wenige Stunden zuvor riet er Israel öffentlich von einem Angriff ab. Oder bluffte er das Mullah-Regime?

Israels Armee hat die Atomanlage Natanz und andere Einrichtungen angegriffen. Auch in Irans Hauptstadt Teheran gab es Explosionen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, es sei „das Herz“ des iranischen Atomprogramms zur Anreicherung von Uran sowie das „Programm für ballistische Raketen“ getroffen worden. Zudem wurde der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hussein Salami, getötet. Darüber hinaus berichtet das iranische Staatsfernsehen über den Tod von Atomwissenschaftlern.

6.59 Uhr: Bluffte Trump das Mullah-Regime – oder wurde er kalt erwischt?

Noch am Donnerstag hatte Donald Trump die Möglichkeit eines Angriffs erwähnt, jedoch erklärt, dass er „nicht unmittelbar“ bevorstehe. War das ein Bluff, um das Mullah-Regime in falscher Sicherheit zu wiegen? Oder wurde er selbst kalt erwischt von Netanjahu? Gegenüber „Fox News“ erklärte er nun, dass er vorab von über die israelischen Angriffen informiert war. Die USA betonen jedenfalls, nicht an den Angriffen beteiligt gewesen zu sein.

Am Wochenende wollte die Trump-Regierung eigentlich im Oman die Verhandlungen mit dem Iran über das Atomprogramm fortsetzen (mehr dazu hier). Dazu dürfte es nun nicht mehr kommen. Vorsorglich ließ Trump schon Botschaftspersonal der USA im Irak evakuieren, aus Sorge vor iranischen Vergeltungsangriffen.

6.30 Uhr: Großangriff bringt öffentliches Leben in Israel zum Stillstand

Nach dem israelischen Großangriff auf den Iran kommt das öffentliche Leben in Israel weitgehend zum Stillstand. Schulen, Geschäfte und Büros müssen auf Anordnung des israelischen Heimatschutzes vorerst geschlossen bleiben, wie die Zeitung „Haaretz“ berichtete. Nur Supermärkte dürfen demnach öffnen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen. Da mit einem Gegenschlag des Irans gerechnet wird, rief der israelische Rettungsdienst die Bevölkerung zu Blutspenden auf.

Einkaufszentren bleiben ebenso geschlossen wie Veranstaltungszentren, Kultureinrichtungen und religiöse Stätten. Auch die für dieses Wochenende geplante Christopher-Street-Day-Parade der LGBTQ-Community in Tel Aviv – die größte im gesamten Nahen Osten – wurde abgesagt.

Die Bevölkerung in Israel wurde laut „Haaretz“ vom Heimatschutz aufgerufen, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. Wo kein Schutzraum vorhanden sei, werde empfohlen, sich in Treppenhäusern oder Räumen ohne Außenwände aufzuhalten.

6.18 Uhr: Iran kündigt Vergeltung an: „Die Streitkräfte werden nicht zögern“

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat Israel nach den Angriffen auf den Iran mit folgenschweren Konsequenzen gedroht. Das „zionistische Regime“ habe sich „auf ein bitteres und schmerzhaftes Schicksal eingestellt, das ihm mit Sicherheit zuteil werden wird“, erklärte Chamenei.

Auch die berüchtigten Iranischen Revolutionsgarden kündigten Vergeltung für den Tod ihres Chefs Hossein Salami an. Dieser war Berichten der iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr zufolge bei einem israelischen Luftangriff auf das Hauptquartier der Revolutionsgarden getötet worden.

Irans Außenministerium hat den israelischen Großangriff aufs Schärfste verurteilt. Dieser stelle einen klaren Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen dar, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Iran werde sich auf sein Selbstverteidigungsrecht berufen und entsprechend antworten. „Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran werden nicht zögern, mit voller Kraft und in der von ihnen selbst gewählten Weise die Grundlagen Irans zu verteidigen“, hieß es weiter. Israels Handlungen hätten nicht ohne Koordination und Genehmigung der USA erfolgen können, erklärte das Ministerium. Daher sei auch die US-Regierung als Hauptunterstützer Israels für die Konsequenzen und Folgen mitverantwortlich. Die USA hatten zuvor erklärt, nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt gewesen zu sein.

6.06 Uhr: „Wir befinden uns im Krieg“

Israels Armeechef schwor die Bevölkerung derweil auf mögliche iranische Vergeltungsangriffe ein. Er könne „keinen absoluten Erfolg versprechen“, sagte Armeechef Ejal Samir im israelischen Fernsehen. „Das iranische Regime wird versuchen, uns anzugreifen, und der zu erwartende Tribut wird sich von dem unterscheiden, was wir gewohnt sind.“

Die Angriffe im Iran sollen nach Äußerungen eines ranghohen israelischen Militärvertreters auch in den kommenden Tagen weitergehen. „Wir verfügen über einen langfristigen, breit angelegten Angriffsplan für die kommenden Tage – vor uns liegen schwierige Zeiten“, sagte der Militär-Chef nach Angaben des regierungsnahen israelischen TV-Senders C14.

„Die Iraner werden reagieren. Wenn die Bevölkerung (in Israel) diszipliniert bleibt, wird es nur wenige Verletzte geben“, sagte der Militärvertreter demnach weiter. Anderenfalls seien viele Opfer zu befürchten. „Wir befinden uns im Krieg.“

Zu dem Großangriff im Iran sagte der Militär-Chef laut dem Bericht: „Wir haben einen beispiellosen Erfolg erzielt – einen erheblichen Schlag gegen die Spitze des iranischen Militärs und der Revolutionsgarden. Zusätzlich auch gegen Atomwissenschaftler, die die Umsetzung vorantreiben.“