Wunderland Kalkar macht es offiziell – Besucher werden es sofort merken

Das Wunderland Kalkar ist für Familien ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Besuch lohnt sich zwar zu jeder Jahreszeit, aber für den Winter plant der Freizeitpark eine besondere Aktion. Besuchern wird sie prompt ins Auge fallen.

Wunderland Kalkar verkündet frohe Botschaft

Die Weihnachtszeit rückt immer näher. In den Wintermonaten schmücken aber nicht nur die Städte ihre Gebäude mit Lichterketten und Deko. Auch das Wunderland Kalkar hat sich schon etwas Besonderes einfallen lassen. Der Freizeitpark bringt nämlich das „Wunderlight im Wunderland Kalkar“ zurück.

„Wenn Kühlturm und Co. in der kalten Jahreszeit auch noch im schönsten Glanz erstrahlen, zieht es viele Besucher sogar außerhalb der normalen Parksaison an den Niederrhein“, heißt es in einer Presseerklärung.

Besucher müssen sich gedulden

Schon im letzten Jahr „bevölkerten unzählige illuminierte Dinosaurier den Familienpark“, so das Wunderland Kalkar weiter. Doch für 2024 setzt der Park noch einmal einen drauf. „In diesem Jahr darf das ‚Wunderlight‘ noch größer erlebt werden – nämlich im Rahmen von ‚Vier magisch leuchtenden Welten‘!“ Das dürfte Besuchern direkt ins Auge fallen.

Auch dort warten wieder glitzernde Wunder, Abenteuer und sowohl traumhafte als auch lehrreiche Begegnungen mit leuchtenden Tieren und anderen Figuren, die entlang der Lichtroute zu finden sind. Zwischendurch können ausgesuchte Attraktionen besucht werden. Beispielsweise die überdachten Winteraktivitäten, die Schlittschuhbahn und das Dino-Kino oder das Museum.

Wer sich jetzt schon darauf freut, muss sich allerdings noch einen guten Monat gedulden. Das Event des Parks, „Wunderlight – Vier magisch leuchtende Welten“, findet erst vom 23. November 2024 bis 2. Februar 2025 statt.