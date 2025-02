Wunderland Kalkar lässt die Bombe platzen – das gab es in NRW noch nie

Fast schon an der niederländischen Grenze gelegen, zählt das Wunderland Kalkar bislang noch eher zu den Geheimtipps, wenn es um Freizeitparks in NRW geht. Das Phantasialand oder der Movie Park sind da bei vielen wohl deutlich bekannter. Doch im Gegensatz zu anderen hebt sich das Wunderland allein durch seine Öffnungszeiten ab, denn es ist in NRW der Park, der am längsten geöffnet hat.

Kürzlich trieb es aber auch einen Briten in das Wunderland Kalkar. Was ihn in Staunen versetzte, liest du hier >>>. Genauso wie ein Direktor des Movie Park ließ es sich auch der Wunderland-Chef kürzlich nicht nehmen, auf der „FKF Convention“ – dem Treffen für Freizeitpark und Kirmesfans – zu erscheinen. Doch was er hier offenbarte, ist ein regelrechter Hammer!

Wunderland Kalkar mit großen Plänen

Im Interview mit „Fun Time Arena“ packt Marten Foppen, Geschäftsführer des Wunderland Kalkar, jetzt über die Pläne des Freizeitparks aus. So können Besucher hier in nächster Zeit weiter einen „Wandel“ erwarten, soll er sich von einem Freizeitpark zu einem Themenpark rund um die Figuren Kernie und Kerna weiterentwickeln. „Wenn etwas keine Geschichte hat, hat es keinen Erfolg“, verrät Foppen das Geheim-Rezept des familiengeführten Parks.

Der erste Themen-Bereich rund um die beiden Maskottchen steht bereits. Doch im nächsten Jahr schwebt dem Park-Chef noch Größeres vor: Demnach sollen hier nicht nur zwei neue Themenbereiche, sondern auch zwei neue Attraktionen sowie ein neues Spielgerät im Wunderland Kalkar entstehen. Auch das Lichterfestival soll weiter ausgebaut werden. 2026 wird für den Park aber auch aus einem anderen Grund ein besonderes Jahr.

Wunderland Kalkar feiert Jubiläum

Denn das Wunderland Kalkar wird 25! Das soll natürlich nicht nur mit neuen Attraktionen im Park gefeiert werden. Tatsächlich will Marten Foppen vom 16.-18. Mai 2026 ein Techno- und House-Festival auf dem Gelände des Wunderlands veranstalten. Das wäre in NRW bislang einzigartig!

Das reguläre Parkgeschehen soll hier dann für 48 Stunden pausieren. Stattdessen werden fünf Bühnen auf dem Park-Gelände aufgebaut sowie ein Bereich zum Campen eingerichtet. Welche Künstler Foppen für das Festival vorschweben, hat er noch nicht verraten.

Doch wie ein Moderator von „Fun Time Arena“ im Interview anmerkt, hatte schon ein anderer Freizeitpark aus Deutschland einen ähnlichen Versuch gestartet – mit mäßigem Erfolg. Dabei soll es sich um den Heide-Park handeln. Mehr zu den Plänen des Wunderland Kalkar erfährst du hier >>>.