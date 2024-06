Wunderland Kalkar verkündet es selbst – Besucher scharren schon mit den Hufen

Der Sommer steht vor der Tür! Und viele Abenteuerlustige verschlägt es dann die in die Freizeit-Parks in diesem Lande. Auch das Wunderland Kalkar läutet jetzt die warmen Monate offiziell ein – und gibt seinen Besuchern einen Ausblick, was sie erwarten dürfen.

In NRW beginnen die Sommerferien am 8. Juli. Dann bleibt sechs Wochen Zeit für Urlaub und Freizeit – und einem Besuch im Wunderland Kalkar. In den Ferien hat der Park täglich bis 18 Uhr geöffnet, wie das Wunderland Kalkar in einer Pressemitteilung selbst verkündete.

Wunderland Kalkar hat auch etwas für Wasserratten

„Mehr als 30 Attraktionen und Spielgeräte bieten alles für eine unvergessliche Zeit. Wer einmal durch das Wunderland-Tor tritt, taucht ab in eine kunterbunte Welt: Direkt hinter dem Eingang erstreckt sich bereits ‚Kernie‘s Dorf‘ samt neuer Mega-Kletterlandschaft ‚Villa Lustigheim‘. Rund um den Kletterparcours gilt es ein Buchstabenrätsel zu lösen, bei dem Kinder sich ein Diplom verdienen können“, heißt es weiterhin in der Pressemitteilung.

Außerdem gibt es einen neuen Parkplan am Turm der Zeit – so sollst du den Überblick behalten. Abkühlung gefällig? Wasserratten dürfen sich auf der Wildwasserbahn in die kühlen Fluten stürzen. Wenn du dich lieber in luftige Höhen begibst, dann wäre ein Flug über den Kühlturmrand etwas für dich. Im „Jungle Town“ kann herumgeklettert werden.

Ein Aufenthalt im Wunderland Kalkar ist nicht günstig

Und wer im Park viel unterwegs und auf den Beinen ist, der braucht gelegentlich auch eine Stärkung. Essen und Getränke gibt es an verschiedenen Ständen, die im Park verteilt sind. Wer einen längeren Aufenthalt in dem Park plant, der kann sich ein Bett in dem All-Inklusiv-Hotel am Park buchen.

Doch allzu günstig ist ein Aufenthalt nicht. So zahlt ein Erwachsener für ein Tages-Ticket beispielsweise 55 Euro. Kinder bis 1,29 Meter zahlen 45 Euro. Bis zwei Jahren kommen Kinder allerdings kostenlos herein.