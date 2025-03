Wunderland Kalkar verkündet die Nachricht – jetzt dürfen es alle wissen

Bald ist es so weit! Das Wunderland Kalkar verkündet es selbst: Der Start-Termin für die neue Saison steht fest. In nur wenigen Tagen geht der große Spaß in dem Kernkraftwerk, das nie eines war, wieder los. Groß und vor allem Klein können es kaum erwarten.

Doch nicht nur der Saisonstart sorgt für Aufregung. Denn in diesem Jahr feiert das Wunderland Kalkar bei Kleve sein 25-jähriges Bestehen. Und dafür hat sich der Freizeitpark so einige Highlights für die Besucher überlegt.

Wunderland Kalkar: Saisonstart steht an

Am 5. April startet die neue Saison im Wunderland Kalkar und damit auch das 25. Jahr des Freizeitparks. Dafür sind schon allerhand „tolle Specials“ geplant und auch ein neuer Themenbereich wird eröffnet, heißt es in einer Mitteilung. Doch alles darüber will der Freizeitpark noch nicht vorab verraten.

Nachdem „Kernie’s Dorf“ im vergangenen Jahr neue eröffnet wurde, gibt es auch in diesem Jahr einen neuen Themenbereich: „Himalaya – Valley of Legends“. Wie der Name schon sagt, wird es hier um Legenden gehen, die anhand von drei neuen Attraktionen erzählt werden. Allerdings wird die Themenwelt nicht gleich zu Anfang eröffnen, sondern erst später in der Saison.

Wunderland Kalkar feiert 25 Jahre

Daneben kündigt der Freizeitpark weitere Aktionen an wie Meet & Greets mit den Maskottchen Kernie und Kerna, neue Souvenirs, Street-Entertainment, neue Getränke und Speisen – und auch die Buden wurden neugestaltet. Das wird definitiv eine besondere Saisoneröffnung in Kernie’s Wunderland.

Darüber hinaus wird es noch weitere Thementage geben, wie etwa den Osterspaß am 20. und 21. April, bei dem der Osterhase zu Besuch kommt und die Kinder nach dem „Goldenen Ei“ suchen, um einen Gewinn zu erhalten. Im Oktober wird es wieder eine Halloween-Aktion geben und vom 22. November bis 1. Februar 2026 kehrt das „Wunderlight Kalkar“ zurück. Dann wird der Park erneut illuminiert.

Wunderland Kalkar hebt Preise an

Tatsächlich wurden die Preise für die neue Saison ein wenig angepasst. Online kosten die Tickets nun 50 Cent mehr. Kinder ab 1,30 Meter zahlen jetzt 28 Euro statt 27,50 Euro. An der Tageskasse sind es 35 Euro. Kinder unter 1,29 Meter und Senioren ab 65 Jahren müssen 23 statt bisher 22,50 Euro zahlen (an der Tageskasse 30 Euro). Kinder bis zwei Jahre können nach wie vor kostenlos rein. Auch der Preis für das Nachmittagsticket ist auf 17,50 Euro raufgegangen.