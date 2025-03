NRW: Saison im „Irrland“ beginnt – doch diese Attraktion ist noch gar nicht fertig

Das „Irrland“ in Kevelaer ist eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um Freizeitparks in NRW geht. Der Park bietet ebenso wie der Movie Park und das Phantasialand eine Vielzahl an Attraktionen – genauer gesagt über 90. Vor Ort können Besucher klettern, Wasser erleben und Tiere beobachten.

Jetzt sind sogar einige Attraktionen hinzugekommen, doch es gibt einen Haken: Eine von ihnen ist noch gar nicht fertig, obwohl die Saison bereits begonnen hat und das „Irrland“ in NRW schon Besucher empfängt.

NRW: DIESE Attraktionen im „Irrland“ sind neu

Zu den neuen Attraktionen im „Irrland“ in NRW zählen unter anderem das Klettergerüst „Trojanisches Pferd“, die Wasserattraktion „PlayFountain“ und das „Aquädukt“, das optisch dem Kolosseum in Rom ähnelt. Auch eine Wasserrutsche ist neu hinzugekommen. Doch genau DIE ist aktuell noch nicht fertig.

Besucher müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie die neue Attraktion in NRW nutzen dürfen. Mit ein wenig Glück haben sie im Sommer die Chance dazu – bis dahin wird das Wetter dann wohl auch eher mitspielen. Im Moment ist ja noch deutlich zu frisch für eine Wasser-Rutschpartie. Doch wie sehen eigentlich die Preise für die diesjährige Saison aus?

Saison-Start im „Irrland“: SO teuer ist der Besuch

Wer die neuen Attraktionen mit der Familie austesten möchte, der kann das seit dem 15. März machen. Die Preise vom „Irrland“ in NRW sehen dabei wie folgt aus:

Online-Tagesticket (2-99 Jahre) 12 Euro pro Person Besucher mit einem Schwerbehindertenausweis ab 80 GdB 12 Euro pro Person (Online-Ticket), erhalten mit Nachweis einen Verzehrgutschein in Höhe von 2,50 Euro am Einlass Rollstuhlfahrer und Gäste mit den Merkzeichen aG oder BI kostenlos Kinder unter 2 Jahren (mit Altersnachweis) kostenlos Geburtstagskinder zwischen 2 und 12 Jahren, die am Tag des Besuches Geburtstag haben (mit Nachweis) kostenlos Jahreskarte 47,50 Euro pro Person Gruppentarif 2025 für Schulen, Kindergärten, Vereine o.ä. 9 Euro pro Person

Geöffnet hat das „Irrland“ in NRW vom 15. März bis zum 25. Oktober von 9 Uhr bis 18 Uhr und vom 26. Oktober bis zum 2. November von 9 Uhr bis 17 Uhr.