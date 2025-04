Wunderland Kalkar macht es offiziell – Besucher haben lange darauf gewartet

Das Wunderland Kalkar ist ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Mit seinen über 30 Attraktionen in einer einzigartigen Kulisse lockt der Freizeitpark viele Besucher an. An jeder Ecke finden Familien und Gruppen ein spannendes Abenteuer.

Was diesen Park neben seinen Attraktionen noch so besonders macht: Er wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Kernkraftwerks errichtet. Kein Wunder, dass er bei vielen auch einen gewissen Kultstatus hat. Und dieser Kult ist nun auch für zu Hause, wie der Park selbst verkündet!

Wunderland Kalkar überrascht Besucher

Von Beginn an gehören die Maskottchen Kernie und Kerna zum Wunderland Kalkar. Kein Wunder, dass sich der Freizeitpark für die Fans etwas ganz Besonderes überlegt hat. Via Facebook gibt er jetzt bekannt, dass Besucher nun auch Kernies Freundin mit nach Hause nehmen können. „Schon entdeckt? Im Wunderladen gibt’s ab sofort eine ganz besondere Neuheit: Unsere Kerna Plüschfiguren sind da!“, schreibt das Wunderland im Netz.

+++Wunderland Kalkar enthüllt Neuerung – Besucher hat nur eine Frage+++

Die Besucher sind davon begeistert. „Ich muss bald wieder mit unserer Tochter kommen, unsere Söhne haben ihn schon“ oder „Mega“, kommentieren unter anderem zwei User den Beitrag. Die Plüschtiere sollen dabei in der kleineren Variante 14,90 Euro und in der etwas größeren Version 19,90 Euro kosten.

Mehr News:

Seit dem 5. April sind die Tore zum Wunderland Kalkar wieder geöffnet. Dieses Jahr ist für den Freizeitpark am Niederrhein ein besonderes Jahr, denn das Wunderland feiert seinen 25. Geburtstag. Und dafür haben sich auch die Maskottchen Kernie und Kerna ordentlich in Schale geworfen. Statt der üblichen blauen Klamotten strahlen die beiden in neuen Outfits. Während Kernie nun ein gelbes T-Shirt und eine blaue Latzhose trägt, strahlt Kerna in einem rosafarbenen Zweiteiler bestehend aus einem Oberteil und Rock.