Wetter-Warnung für NRW ausgeweitet – Experte alarmiert: „Neues Ungemach“

Was hat das Wetter in NRW für die kommenden Tage parat? Zunächst ein paar Gefahren. Denn noch bis zum Wochenende gilt eine Glättewarnung für die Region. Experten haben diese noch verlängert.

Doch in der nächsten Woche macht das Wetter in NRW dann wieder eine Rolle rückwärts. Und gleich darauf wieder eine vorwärts. Eines kann auf jeden Fall jetzt schon gesagt werden: Es wird alles andere als langweilig.

Wetter: Glätte-Warnung für NRW

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die aktuelle Glätte-Warnung noch einmal verlängert und zwar bis Samstag (4. Januar) um 10 Uhr. Vor allem Autofahrer sollten sich in Acht nehmen. Auch wenn es sich hierbei lediglich um die Wetterwarnungsstufe 1 handelt, so hat es schon jetzt erste Glätte bedingte Verkehrsunfälle in NRW gegeben. So gab es etwa in Geldern und Bielefeld mehrere Verletzte.

Mehr dazu hier: Wetter in NRW mit üblen Folgen – Teenager aus Auto geschleudert!

Doch ist es damit nicht ausgestanden. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. Januar) zieht „neues Ungemach“ herauf, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ warnt. Glatteis, Blitzeis und Schnee, der in Eisregen übergeht. Der Experte spricht von „erheblicher Straßenglätte“, auch der DWD dürfte dann eine erneute Warnung aussprechen.

Wetter in NRW: Mildes Intermezzo

Im Laufe des Sonntags soll es sich dann deutlich auf bis zu zehn Grad erwärmen. Danach muss nicht länger mit Gefahren durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Stattdessen stehen die Zeichen auf „volles Tauwetter“. Und am Montag (6. Januar) kommt schon die nächste Überraschung. Jung rechnet dann sogar mit 15 Grad. „Ist denn schon der Frühling da?“

+++ NRW: Miese Nummer mit Helene Fischer und Markus Lanz – plötzlich ist das Geld weg! +++

Allerdings bleibt es nur ein kurzes Frühlings-Vergnügen, denn schon am Dienstag sinken die Temperaturen wieder auf sechs Grad und die Luftmassen werden komplett ausgetauscht, sodass am Mittwoch schon wieder nur zwei Grad herrschen. Dazu wird es wieder nass oder womöglich auch weiß?

Mehr Regio-Themen:

Laut dem Wetter-Experten von „wetter.net“ wartet Mitte der Woche eine Luftmassengrenze über Deutschland auf uns. Diese könnte vor allem Winter-Fans eine weiße Freude bescheren. Ob das auch so kommt und wo diese Luftmassengrenze dann genau liegen wird, bleibt allerdings abzuwarten.