NRW: Miese Nummer mit Helene Fischer und Markus Lanz – plötzlich ist das Geld weg!

Ist das fies! Immer und immer wieder lassen sich Betrüger neue Tricks einfallen, um ihre Opfer um ihr hart erarbeitetes Geld zu bringen. Auch ein Mann aus Hemer (NRW) musste jetzt diese bittere Erfahrung machen.

Die Polizei des Märkischen Kreis (NRW) warnt: Betrüger gehen aktuell mit den Namen Prominenter auf „Kundenfang“! So investierte ein 77-jähriger Hemeraner, weil angeblich Peter Maffay bei Markus Lanz auf eine „Gesetzeslücke“ hingewiesen habe – doch, Pustekuchen!

Mann aus NRW erstattete Anzeige bei der Polizei

Betrüger hatten das nur in einer Internet-Werbung behauptet. Der Hemeraner jedenfalls überwies im vergangenen Jahr erst einen kleinen Betrag auf ein Konto in Deutschland und dann eine höhere Summe nach Zypern. Außerdem verlangten die Täter eine Kopie seines Ausweises. Als er den versprochenen Gewinn einforderte, brach der Kontakt ab. Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die warnt jetzt ausdrücklich vor dieser dreisten Promi-Masche. Im Internet kann jeder alles behaupten und Stars als „Zeugen“ die unmöglichsten Sachen in den Mund legen – gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) und Co.

Gefakte Interviews locken in Falle

Die Täter locken ihre Opfer per Link auf Fake-Seiten, die den Eindruck erwecken, zu bekannten, angesehenen Medien zu gehören. Dort verpacken sie ihren Betrug in ein angebliches Interview mit Prominenten. In Wirklichkeit sind diese Gespräche komplett erfunden. Helene Fischer, Günther Jauch, Dieter Hallervorden, Carolin Kebekus: Sie alle mussten bereits als Lockvögel herhalten.

Die großen, vertrauenserweckenden Namen in Kombination mit der Aussicht auf fette Gewinne machen Menschen leichtsinnig. Je höher die Gewinnversprechen, desto misstrauischer solltest du jedoch sein – erst recht, wenn die Prominenten eigentlich eher für andere Fähigkeiten bekannt sind, als komplizierte Finanzgeschäfte zu betreiben.