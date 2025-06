Mallorca: Urlauber schockieren mit Sex-Video – „DAS ist Qualitätstourismus“

Millionen Menschen reisen jedes Jahr nach Mallorca, um Sonne, Strand und Lebensfreude zu genießen. Doch während viele Urlauber sich respektvoll und rücksichtsvoll verhalten, häufen sich seit Jahren auch die Schlagzeilen über die reinen Party-Touristen, deren Benehmen bei Einheimischen für immer mehr Frust sorgt.

Ob öffentliches Urinieren, Alkoholexzesse oder enthemmte Eskapaden – was manche Urlauber für einen lustigen Ausrutscher halten, empfinden viele Mallorquiner längst als Provokation. Und ein aktuelles Video bringt diese Debatte nun erneut auf den Siedepunkt.

Mallorca: Einheimische zeigen sich fassungslos über Urlauber

Das kurze Video zeigt einen Mann, der nachts vor der Kirche in Sóller steht – und von einer Frau oral befriedigt wird. Seine Begleiterin ist obenrum nackt und das Ganze spielt sich auf offener Straße ab – direkt auf dem Kirchplatz, nur wenige Meter von einer Polizeistation entfernt. Wer das Video aufgenommen und veröffentlicht hat, ist bislang nicht bekannt. Doch die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Die Kommentarspalten füllen sich mit wütenden Stimmen – und blankem Entsetzen.

„So eine Aktion durchzuziehen, vor einer Kirche, da musst du schon echt krank sein“, schreibt ein Nutzer auf Instagram. Ein Einheimischer bringt seine Wut so auf den Punkt: „Das ist der Tourismus, den wir bekommen. Vor der Kirche, mitten auf dem Platz. Zwanzig Meter von der Polizeistation entfernt.“ Und weiter: „Das ist Qualitätstourismus“, schreibt ein anderer empörter Mallorquiner, der mit seinem Kommentar den Nerv vieler Inselbewohner trifft.

Einheimische fordern Veränderungen

Solche Vorfälle sind kein Einzelfall. Immer wieder sorgen Urlauber durch respektloses oder schlichtweg verbotenes Verhalten für Schlagzeilen. Für viele Mallorquiner ist der aktuelle Vorfall ein weiterer Tiefpunkt.

„Bald wird es hier auch so schlimm wie in Magaluf oder Arenal“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Und eine Frau aus Sóller bringt es auf den Punkt: „Das haben wir nicht verdient.“ Ob die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat oder Konsequenzen für das Pärchen drohen, ist bislang nicht bekannt.

Seit Wochen wächst auf Mallorca der Widerstand gegen den ausufernden Massentourismus. Erst Mitte Juni gingen Tausende Menschen in Palma und anderen Orten der Insel auf die Straße, um für bezahlbaren Wohnraum, mehr Rücksicht und eine nachhaltigere Tourismuspolitik zu demonstrieren. Die Botschaft ist klar: Mallorca will nicht mehr nur das Partyziel Europas sein, sondern fordert einen respektvollen Umgang mit Menschen, Kultur und öffentlichen Räumen.