Wetter in NRW mit üblen Folgen – Teenager aus Auto geschleudert!

Das Wetter in NRW hat eiskalt zugeschlagen! Merklich kälter ging es ins neue Jahr – und das wurde einigen Autofahrern zum Verhängnis…

Allen voran drei Teenagern, die bei einem schweren Unfall aus dem Auto geschleudert wurden! Das Wetter in NRW sorgt derzeit für glatte Straßen. Als ein 18-jähriger Mann aus Straelen am frühen Freitagmorgen (3. Januar) gegen 02.45 Uhr in Geldern die Straße Spitzfeld mit seinem VW Polo von Lüllingen kommend in Richtung Walbeck befuhr, geschah es: In Höhe des Moolenweges kam er in einer leichten Rechtskurve vermutlich wegen der Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab!

Wetter in NRW bringt Autofahrer ins Schlittern

Das Auto überschlug sich, kam am Waldrand zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Drei weitere im Fahrzeug befindliche junge Männer aus Straelen (17, 18 und 19 Jahre alt) wurden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert! Dabei wurde der 17-Jährige schwer und die beiden anderen leicht verletzt. Sie waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht angeschnallt.

Doch das war nicht der einzige Unfall, der sich in NRW wegen der Glätte ereignete. Während einer Unfallaufnahme am Donnerstagabend (2. Januar) rutschten in Bielefeld zwei weitere PKW-Fahrer in eine Unfallstelle. Ein Fahrer besaß keinen Führerschein.

Mann aus Belgien kracht in Auto von VW-Fahrer

Ein 48-jähriger Bielefelder kam wegen der Straßenglätte von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrsschild. Wegen der Glätte wurde der zuständige Winterdienst informiert, um schnellstmöglich die Gefahrenstelle zu streuen. Die hinzugerufenen Streifenbeamten sicherten die Unfallstelle ab.

Das Wetter in NRW sorgte für zahlreiche Unfälle. Ein Belgier krachte in einen verunfallten VW. Foto: Polizei Bielefeld

Doch das sollte nichts bringen, denn nur kurze Zeit später krachte es an gleicher Stelle erneut! Ein VW-Fahrer rutschte in dem Kurven-Bereich ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Und auch das sollte nicht der letzte Unfall an dieser Stelle gewesen sein.

Ein 38-Jähriger aus Belgien hatte sein Fahrzeug an der glatten Stelle ebenfalls nicht mehr unter Kontrolle – und krachte in den verunfallten VW! Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige aus Gent nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.