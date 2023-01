Wetter in NRW: Paukenschlag! Experte überrascht – „Mein lieber Mann“

Paukenschlag beim Wetter in NRW. Nach der extremen Wärme zu Monatsbeginn ist von dem verfrühten Frühling nichts mehr zu spüren. Nachts fallen die Temperaturen Mitte der Woche landesweit in den Minusbereich.

Auch tagsüber klettern die Werte kaum mehr über den Gefrierpunkt. Das könnte uns Richtung Wochenende die ein oder andere Überraschung einbringen, kündigt Dominik Jung bei „wetter.net“ an. Der Meteorologe spricht von einem wahrhaften Paukenschlag.

Wetter in NRW: „Mein lieber Mann“

„Mein lieber Mann“, entfährt es den Wetter-Experten beim Anblick der Aussichten für das Wochenende. Denn da rollt nach Berechnungen mehrerer Wetter-Modelle eine fette Schneefront aus dem Osten auf Deutschland zu. Die könnte am Samstag und Sonntag reichlich Schnee auch bis in tiefe Lagen mit sich bringen. Unklar ist jedoch, ob die Schnee-Front am Wochenende auch bis nach NRW reichen wird.

Das US-Wettermodell gehe jedoch bis Sonntag von bis zu 15 Zentimetern Neuschnee im Sauerland und in der Eifel aus. Doch auch in tieferen Lagen könnten Winterfreunde trotz „nasskalten Schmuddel-Wetters“ möglicherweise jubeln. „Am Rhein, an Mosel und am Main zum Teil kann es morgens jeweils eine weiße Überraschung geben“, so Dominik Jung bei „wetter.net“. Denn bei Minusgraden in der Nacht könne Schnee zumindest am Morgen immer mal wieder liegen bleiben.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Donnerstag: 1 bis 5 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu -3 Grad

Freitag: 1 bis 4 Grad, nachts 0 bis -6 Grad

Samstag: 1 bis 4 Grad, nachts -2 bis -7 Grad

Deutscher Wetterdienst warnt in NRW

Das hat natürlich Auswirkungen auf die Straßenverhältnisse in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt Autofahrer in dieser Woche vor Glätte. Am Mittwochvormittag (18. Januar) sorgte etwa eine Mischung aus Reif, gefrierenden Nebel und gefrierender Restnässe für Gefahr.

In der Nacht auf Donnerstag müssen wir nach DWD-Angaben mit Schneeschauern von Nordwesten rechnen. Vor allem im Bergland könnten dann bis zu vier Zentimeter Neuschnee liegenbleiben. Wegen gefrierender Nässe und leichtem Schneefall bleibt es mindestens bis zum Wochenende bei der Glätte-Warnung des DWD. Autofahrer sollten dementsprechend insbesondere ab dem Abend bis in die Morgenstunden besonders vorsichtig fahren.