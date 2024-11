Wetter in NRW: „Wintermöhre“ im Anmarsch? Experte spricht Schnee-Klartext

Winter oder kein Winter? Das ist die Frage, die sich alle gerade beim Blick aufs Wetter in NRW stellen. Milde Temperaturen? Regen? Oder gar doch Schneefall? Schließlich will man für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt für alle möglichen Witterungsbedingungen bestens gewappnet sein.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ blickt auf die Daten der internationalen Wetter-Modelle – und spricht plötzlich von der so genannten „Wintermöhre“, die Mitte Dezember Schnee nach Deutschland bringen soll. Und auch NRW bleibt hiervon nicht verschont.

Wetter in NRW: „Wintermöhre“ im Anmarsch

Der Stichtag ist dabei der 12. Dezember – bis dahin ist es natürlich noch eine Weile. Experte Jung kennt sich mit diesen Schnee-Prognosen bestens aus und weiß: Das ist „der typische Kartenwinter.“ Er erklärt: „Immer wieder wird Schnee berechnet in den Wetterkarten – kommt man zum Termin, ist der Schnee der Berechnungen fast komplett verschwunden.“

++ Postbank zieht in NRW die Reißleine – Kunden stöhnen: „Unglaublich“ ++

So wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen:

Donnerstag, 28. November – 7 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Freitag, 29. November – 7 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Samstag, 30. November – 7 Grad, größtenteils sonnig

Sonntag, 1. Dezember – 6 Grad, dicht bewölkt

Montag, 2. Dezember – 6 Grad, regnerisch

Dienstag, 3. Dezember – 9 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Mittwoch, 4. Dezember – 8 Grad, regnerisch

Donnerstag, 5. Dezember – 8 Grad, dicht bewölkt

Ein Prinzip, das auch als „Wintermöhre“ bekannt ist, weil das Epizentrum des angekündigten Schneefallgebietes in einer länglichen Röhrenform auf den Wetterkarten verzeichnet ist.

Weitere interessante Nachrichten für dich:

In diesem Fall reichen die Ausläufer sogar bis nach NRW, kratzen sogar am Ruhrgebiet. Hier sollen am 12. Dezember bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich sein! „Mal gucken, was dieses Jahr dabei herauskommt“, so Experte Jung. Schließlich sind es ja noch rund zwei Wochen bis zum besagten Termin.