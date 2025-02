Wetter in NRW: „Winter-Showdown” im Anmarsch – Expertin fällt vom Hocker! „Wahnsinn“

Kathy Schrey von „wetter.net“ hatte es bereits angedeutet, nun verdichten sich die Anzeichen. Ein letztes winterliches Aufbäumen im Februar wird immer wahrscheinlicher. Auch NRW könnte ein sich anbahnender Wetter-Umschwung Schnee und Frost bescheren.

Doch muss die Wetter-Expertin NRW und Deutschland erneut vertrösten. Ganz so früh wie erhofft, wird die Winter-Wende nicht kommen.

Wetter in NRW: Expertin rudert zurück

Der Polarwirbel, der aktuell noch über dem Nordpol steht, könnte aufgrund eines Skandinavien-Hochs nach Deutschland abgedrängt werden. So ließ die Meteorologin Kathy Schrey noch am Mittwoch (6. Februar) verlauten, dass damit schon am 13./14. Februar der Winter über Deutschland und NRW hereinbrechen könnte.

Jetzt muss die Expertin allerdings zurückrudern. Denn laut dem europäischen Wettermodell „hält sich die arktische Kaltluft zurück“. Der angesagte „Kaltlufteinbruch“ Mitte des Monats würde uns lediglich streifen. „Doch der zweite Vorstoß, um den 19. Februar herum, könnte das Land mit voller Wucht treffen“, setzt die Meteorologin nach.

Wetter in NRW: Kurze Winterrückkehr im Februar

Das Skandinavien-Hoch könnte als „Türöffner für eisige Luftmassen aus Osteuropa“ dienen. Doch wann genau kommt die Kälte nun? Laut Schrey sei es „nur eine Frage der Zeit, bis sie ihren Weg nach Deutschland findet“. Dann wären auch „markante Temperaturstürze und winterliche Verhältnisse nicht ausgeschlossen“, so die „wetter.net„-Moderatorin. Ob es nun ab dem 19. Februar soweit sein wird, bleibt abzuwarten.

Allerdings machen die vom europäischen Wettermodell berechneten Temperaturabweichungen wenig Hoffnungen auf anhaltendes Winterwetter. Denn schon in der Woche vom 24. Februar bis zum 3. März deutet sich erneut eine Erwärmung an. Dann wären die kalten Luftmassen längst wieder weg und damit auch jede Hoffnung auf Schnee mutmaßlich dahin.