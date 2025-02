NRW: Autofahrer öffnet Motorhaube – und wählt sofort den Notruf

Irrer Vorfall am Mittwoch (5. Februar) in NRW. Gegen 15 Uhr wählte ein Autofahrer nach einem Blick in seinen Motorraum den Notruf.

Es war der Gipfel eines Arbeitstages, den der Mitarbeiter eines Energieunternehmens so schnell wohl nicht vergessen wird. Alles begann nach einem Termin in Hamm. Dort sprang der Dienstwagen nicht mehr an. Die Ursache dafür sollte den Mann den Tag über in NRW weiter begleiten.

NRW: Blick in den Motorraum spricht Bände

Als der Autofahrer dem Fehler auf den Grund gehen wollte und die Motorhaube öffnete, blickte er unverhofft einer Katze in die Augen. Statt herauszuspringen, verkroch sich der Vierbeiner in den Tiefen des Motorraums. Daraufhin verständigte der Mann den ADAC, der alle Steckverbindungen im Motorraum kontrollierte. Eine davon hatte der junge Kater vermutlich gelöst.

Mit allen Mitteln versuchte der „Gelbe Engel“ gemeinsam mit dem Autofahrer, das Tier zur Flucht zu bewegen. Irgendwann waren sich die Beteiligten nicht mehr sicher, ob der Kater nun verschwunden ist. Weil sich nichts mehr im Motorraum regte, fuhr der 51-Jährige schließlich weiter durch NRW. In Olsberg (Hochsauerlandkreis) angekommen öffnete der Mann dann interessehalber noch einmal die Motorhaube – keine schlechte Idee, wie sich herausstellte.

Autofahrer erlebt nächste Überraschung

Denn nach der rund 30 Kilometer langen Fahrt schauten ihn schon wieder die Augen des kleinen Vierbeiners an. Dieses Mal verkroch sich der Kater dann komplett im verkleideten Mitteltunnel des Fahrzeuges.

Der „Schwarzfahrer“ hatte sich in den Mitteltunnel am Unterboden verkrochen. Foto: Foto: Feuerwehr Olsberg

Weil der Mann keine Chance mehr hatte, an das Tier heranzukommen, alarmierte er schließlich die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, konnten das Tier allerdings auch nicht befreien. Und so brachten sie das Fahrzeug zu einer Autowerkstatt in der Nähe. Die Kfz-Mechaniker entfernten dann einige Verkleidungsteile am Unterboden des Fahrzeugs und gelangen schließlich an den kleinen Kerl.

Die Feuerwehr Olsberg beteiligte sich an der Rettung der Katze. Foto: Freiwillige Feuerwehr Olsberg

Das Tier war leider weder gechippt noch tätowiert, sodass unklar ist, wem es gehört. Und so brachten die Einsatzkräfte den rund sieben Monate alten schwarz-weißen Kater in die Obhut der Katzenhilfe Hochsauerland. Du erkennst den tapferen Kerl? Dann melde dich bitte unter der Nummer 02904-7123772 bei der Katzenhilfe Hochsauerland.