Wetter in NRW: Experte nimmt kein Blatt vor den Mund – „Absturz“

Über 30 Grad im September. Das Wetter in NRW präsentiert sich auch am Donnerstag (5. September) noch immer von seiner hochsommerlichen Seite. Bis zum Wochenende bleibt es bei den hohen Temperaturen.

Doch ab Sonntag kündigt sich die große Wetter-Wende an. Während es im Osten der Republik noch einmal die große Hitze gibt, soll die Lage in NRW schon ganz anders aussehen. Spätestens zu Beginn der zweiten September-Woche ist es dann endgültig vorbei mit der spätsommerlichen Herrlichkeit.

Wetter in NRW: Wetter-Experte rechnet mit „Absturz“

Dichte Wolken, Gewitter und anhaltender Regen haben im Laufe der ersten September-Woche schon einmal gezeigt, was der Herbst für uns bereithält. Nur die Temperaturen bewegen sich auch bis zum Wochenende noch auf stabilem Sommer-Niveau. Doch langsam aber sicher werden die heißen Luftmassen Richtung Osten verdrängt.

Beim Blick auf die Prognosen der kommenden Wochen bricht schon jetzt das große Zittern aus. Während in der Nacht auf Donnerstag im Osten der Republik selbst nachts noch tropische Werte über 20 Grad herrschten, müssen wir uns laut Dominik Jung wieder auf einstellige Werte einstellen. So rechnet der Meteorologe etwa am Donnerstag (12. September) mit morgendlichen Werten zwischen fünf und acht Grad in NRW. „Das wäre ein Absturz in Deutschland“, so der Wetter-Experte („wetter.net„).

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 25 bis 29 Grad, nachts 17 bis 13 Grad

Samstag: 26 bis 29 Grad, nachts 17 bis 14 Grad

Sonntag: 25 bis 28 Grad, nachts 16 bis 13 Grad

Wetter-Wende in NRW

Selbst tagsüber soll in NRW zu Wochenbeginn die 20-Grad-Marke nicht mehr geknackt werden. Dabei soll es ähnlich wechselhaft bleiben wie schon in der ersten September-Woche.

Die endet nach einem trocken-heißen Donnerstag mit einer Achterbahnfahrt. Neben längeren Sonnenabschnitten – vor allem am Samstag (7. September) und Sonntag – ist immer wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Der Herbst, er nähert sich ganz offensichtlich mit großen Schritten.