Wetter in NRW: Irre Wende steht uns unmittelbar bevor – „Der Drops ist gelutscht“

Das Wetter in NRW ist momentan voll und ganz auf Winter eingestellt. Leise hört man bereits die ersten Stimmen, die von weißem Weihnachten träumen lassen. Schließlich ist für viele Menschen Schnee an den Feiertagen ein besonderes Highlight.

Jedoch machen die ersten Wetter-Experten jedenfalls für NRW dieser idyllischen Vorstellung bereits jetzt einen Strich durch die Rechnung. Denn die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen wieder einen ordentlichen Umschwung erleben – und nicht unbedingt das mitbringen, was Winter-Fans sich erhoffen.

Wetter in NRW wird „frühlingshaft milde“

Für Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net ist der „Drops gelutscht“, was weiße Weihnachten in diesem Jahr anbelangt. Denn gerade im Westen Deutschlands soll es in der nächsten Woche wieder milder werden. Schuld daran ist ein ausgerechnet aus der Regen-Nation schlechthin, Großbritannien, stammendes Hoch.

„Frühlingshaft mildes Wetter deutet sich an“, meint Jung und schätzt ab Montag, dem 19. Dezember Temperaturen jenseits der Zehn-Grad-Marke. Bei diesen Temperatur-Aussichten fällt auch der Ausblick für Weihnachten vernichtend aus. „Weiße Weihnachten wird im wahrsten Sinne des Wortes weggespült“, meint der Experte und bezieht sich damit darauf, dass bei den voraussichtlichen Temperaturen von der dicksten Schneedecke nur noch Matsch und Pfützen übrig bleiben werden.

Bis zu -10 Grad noch am Wochenende

Ähnliche Voraussagen tätigt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Wochenstart. 5 bis 10 Grad soll es demzufolge tagsüber in Nordrhein-Westfalen werden. Zwar soll es morgens noch stellenweise Glatteis geben, das soll aber zur Tagesmitte mit Regen und vereinzelten Sturmböen abgelöst werden.

Am Wochenende hatten die Winter-Freunde noch mal alle Gelegenheit, um die kalten Temperaturen zu genießen. Am Samstag sanken die Temperaturen ortsweise auf bis zu -10 Grad. Und am Sonntag war es mancherorts bis zu -4 Grad kalt.