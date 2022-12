Wetter in NRW: Experte mit heftiger Prognose! Ausgerechnet jetzt wird’s richtig kalt

Das Wetter in NRW hat jetzt endgültig auf Winter umgestellt, am Anfang der Woche konnte man sogar im Ruhrgebiet die ersten Schneeflöckchen begrüßen. Doch war es das vielleicht jetzt schon mit dem Traum von weißer Weihnacht oder wird jetzt endgültig die Kältepeitsche rausgeholt?

Meteorologe Dominik Jung hat auf jeden Fall eine klare Einschätzung, was das Wetter in NRW für den dritten Advent, 11. Dezember, in petto hat – und eins ist sicher: Den Wintermantel solltest du so schnell nicht einmotten.

Wetter in NRW: Schnee und Kälte weiter im Anmarsch

Für Deutschland sieht der Wetterexperte am Wochenende voraus, dass eine ordentliche Ladung Schnee herunterkommt. Zwar vor allem im Süden und Südwesten der Bundesrepublik, aber auch der Westen darf sich teilweise über Schneetreiben freuen. Dazu kommt noch kalte Polarluft von Norden her, was es in Nordrhein-Westfalen recht knackig machen dürfte.

Für die nächsten Tage heißt das im Detail laut Deutschem Wetterdienst (DWD): Am Donnerstag, 8. Dezember, werden es maximal 4 Grad, in höheren Lagen reicht es aber gerade einmal bis zum Gefrierpunkt bei 0 Grad. Glätte und zeitweise schauerartige Niederschläge machen es gerade am Morgen für Autofahrer nicht angenehm.

Experte gibt Hoffnung auf weiße Weihnachten

Der Freitag, 9. Dezember, sieht mit einem neblig-trüben Himmel nicht viel besser aus. Bei maximal 3 bzw. im Bergland -2 Grad steht bei anhaltender Nässe bibbern auf dem Programm.

Und auch das Wochenende beschert uns kein Plus auf dem Thermometer. Am Samstag sollen es gerade einmal 1 bis -3 Grad werden. Dafür bleibt es meist trocken und klar. Der ideale Tag also für einen Winterspaziergang bei knackiger Kälte.

Auch wenn es um die momentan wichtigsten Wetter-Frage von allen geht, dürfen wir laut Meteorologe Dominik Jung von wetter.net schon mal optimistisch sein. „Steigen die Chancen auf weiße Weihnachten? Es sieht ganz danach aus!“, meint er. Grund dafür sei laut ihm die bereits angesprochene Mischung aus Regen aus dem Süden und kalter Polarluft aus dem Norden. Na, bei der Aussicht wird die Kälte der letzten Tage doch aushaltbar!