Wetter in NRW: Warnstufe erhöht – jetzt wird es ernst!

Das Wetter in NRW ist derzeit zum Abgewöhnen. Nach dem Dauerregen am Montag (13. November) bläst uns am Dienstag in den Morgenstunden ein kräftiger Wind um die Ohren.

Wetter-Experten hatten in den vergangenen Tagen vor einer sehr gefährlichen Entwicklung gewarnt (mehr dazu hier). Am Dienstagmorgen (14. November) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Warnstufe für weite Teile von NRW erhöht.

Wetter in NRW: Amtliche Wetterwarnstufe erhöht!

Angesichts des drohenden Herbststurms in dieser Woche sprach Wetter-Experte Dominik Jung von einer „sehr, sehr gefährliche Wetterwoche“. Am Dienstag ist es nun so weit. Während die DWD-Meteorologen am Dienstag in NRW überwiegend nur mit Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h (Unwetter-Warnstufe 1) rechneten, schlugen sie am Vormittag Alarm.

So erhöhte der DWD wegen drohender Sturmböen bis 80 km/h auf Warnstufe 2. Ausnahme sei der äußerste Südosten des Landes. Experten warnen vor Gefahren: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Zuletzt hatte ein Herbststurm dieser Kategorie erhebliche Folgen in NRW (mehr hier).

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 9 bis 13 Grad, nachts 7 bis 5 Grad

Donnerstag: 8 bis 11 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Freitag: 6 bis 10 Grad, nachts 5 bis 1 Grad

Jetzt drohen auch noch Gewitter in NRW

Auch am Dienstag heißt es: aufgepasst! Denn die zum Teil noch Laub tragenden Bäume drohen bei Sturm in dem durch Dauerregen aufgeweichten Boden umzuknicken. Und im Laufe des Tages soll das Wetter sogar noch einen Zahn zulegen. So drohen nach DWD-Angaben zunächst schauerartige Regenfälle und am Nachmittag sogar einzelne Gewitter. Und die können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h im Gepäck haben!

Die amtliche Sturmwarnung gilt am Dienstag zunächst bis 16 Uhr. Doch auch danach soll es ungemütlich bleiben. Die Meteorologen rechnen auch in der Nacht auf Mittwoch weiterhin mit kräftigen Schauern, einzelnen Gewitter und stürmischen Böen. Und auch der Trend für die nächsten Tage macht wenig Mut