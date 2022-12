Wetter in NRW: Experte reibt sich die Augen – „Faustdicke Überraschung“

Packt die T-Shirts aus – es ist Weihnachten! Die Wetter-Wende kurz vor dem Fest ist enorm. Am Wochenende haben wir nachts bei Temperaturen im zweistelligen Minus-Bereich in NRW noch mächtig gefröstelt. Im Laufe dieser Woche steigt das Thermometer tagsüber wieder in den zweistelligen Plus-Bereich.

Doch wendet sich das Blatt nach Weihnachten etwa schon wieder? Angesichts der ersten Prognosen spricht Wetter-Experte Dominik Jung bei „wetter.net“ von einer „faustdicken Überraschung“.

Wetter in NRW: Wende nach Weihnachten?

Viele Wolken, reichlich Regen und Sturmgefahr von Donnerstag (22. Dezember) bis zu den Feiertagen – die Wetter-Aussichten auf die nächsten Tage sind nichts für Feinschmecker. „Das hat mit Winter nichts mehr zu tun“, sagt Dominik Jung im Hinblick auf die milden Temperaturen. 12 bis 13 Grad sollen es in NRW werden. Im Südwesten der Republik sind sogar 17 Grad drin.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 6 bis 11 Grad, nachts Abkühlung auf 8 bis 3 Grad

Donnerstag: 9 bis 12 Grad, nachts 9 bis 7 Grad

Freitag: 8 bis 12 Grad, nachts im Bergland bis 4 Grad

Ab Sonntag (25. Dezember) sollen die Temperaturen dann allerdings langsam wieder fallen. Schon am 2. Weihnachtsfeiertag soll es vorbei sein mit Werten im zweistelligen Bereich. Im Verlauf der Woche könnte der Kälte-Trend dann immer weiter gehen.

Wetter in NRW: „Wildes hin und her“

So hatten verschiedene Wetter-Modelle ab Mittwoch (28. Dezember) nächster Woche eine neue Kälte-Keule berechnet. Während die amerikanischen Wetter-Modelle die Kälte jedoch mittlerweile weiter Richtung Jahreswechsel verorten, spuckt das europäische Wettermodell ganz andere Daten aus.

Demnach sollen extrem kalte Luftmassen aus dem Norden nach NRW strömen und reichlich kalte Luft und sogar Schnee im Gepäck haben. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht bislang von einem Temperatureinbruch und möglichen Schneefällen am Tag nach Weihnachten aus. „Es ist ein wildes hin und her“, kommentiert Dominik Jung bei „wetter.net“ die abweichenden Prognosen. Erst in den nächsten Tagen wird die Vorhersage dann zielsicherer sein.