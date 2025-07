Hersteller verrät es selbst: Dieses Eis kaufen sich die meisten Deutschen im Sommer!

Auch wenn das Wetter in Deutschland zurzeit etwas anderes vermuten lässt: Es ist tatsächlich Sommer! Und was gehört zu dieser Jahreszeit normalerweise dazu? Hitze, Sonnenschein, ein Ausflug ins Freibad oder an den Badesee – und in der Hand ein leckeres Eis!

Der deutsche Kult-Eishersteller „Langnese“ hat sich die eigenen Geschäftszahlen mal ganz genau angesehen – und herausgearbeitet, welche Eis-Sorte in Deutschland am liebsten genascht wird.

Welches Eis mögen die Deutschen am liebsten?

Natürlich landen dabei lediglich hauseigene Langnese-Sorten im Ranking – aber als Marktführer im Bereich „Speiseeis“ kann sich der Hersteller, der zum Unternehmen „Unilever“ gehört, das durchaus erlauben.

Die unangefochtenen Verkaufsschlager in der Bundesrepublik sind dabei laut Langnese ganz klar „Cornetto“, das Waffelhörnchen mit Vanillecreme in diversen Schoko-, Haselnuss- oder Fruchtvarianten – und „Nogger“, eine Schoko-Vanille-Kombination am Stiel, inklusive Nugat-Kern. Laut Langnese wählten rund 26,4 Prozent der Deutschen „Cornetto“ zu ihrem Lieblings-Eis, „Nogger“ landete mit 26,3 Prozent knapp dahinter.

Bei der jüngeren Kundschaft sieht das dagegen etwas anderes aus: „Cornetto“ und „Nogger“ landen hier nur auf Platz 2 und 3 – Spitzenreiter bei den 18- bis 29-Jährigen ist eher das fruchtige Capri-Eis (22 Prozent).

Eis nur im Sommer? Quatsch!

Ein weiterer interessanter Fakt aus der Langnese-„Studie“: Die Jahreszeit ist für viele Deutsche beim Eisgenuss quasi nicht ausschlaggebend. Eis nur im Sommer? Von wegen.

Mehr als die Hälfte der Deutschen (52,3 Prozent) geben an, dass Eis das ganze Jahr über ganz selbstverständlich als Alltags-Nascherei dazugehört – völlig egal, wie warm oder kalt es draußen ist.