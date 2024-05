Wetter in NRW: Üble Entwicklung – doch die nächste Wende steht bevor!

Nach dem heftigen Unwetter am Donnerstagabend (2. Mai), hat sich die Wetterlage in NRW wieder entspannt. Zwar warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Nordwesten des Landes am Freitag noch vor Starkregen. Doch in den meisten Landesteilen hat sich die Lage beruhigt, auch wenn bis zum Nachmittag noch mit weiteren Schauern zu rechnen war.

Mit dem sommerlichen Wetter ist es in NRW damit aber vorerst vorbei. Und das ist erst der Anfang.

Wetter in NRW: Üble Entwicklung

Am Mittwoch knackte NRW beinahe die 30-Grad-Marke. Am Freitag ist davon überhaupt nichts mehr zu spüren. Nach DWD-Angaben erreichen die Temperaturen gerade einmal 13 bis 16 Grad. Am Wochenende sind dann zunächst noch einmal Werte bis zu 20 Grad drin. Doch zum Anfang der nächsten Woche droht laut Dominik Jung eine üble Entwicklung.

Mehr zum Unwetter: Tornado-Video aus Duisburg aufgetaucht – Verein muss sofort reagieren

So bleibt es nicht nur sehr wechselhaft in den nächsten Tagen. Zu Beginn der Woche gehen die Temperaturen auch wieder mächtig in den Keller. So fallen die Temperaturen ab Dienstag wieder unter die 10-Grad-Marke. „Da kann man wirklich schon überall die Heizungen wieder anschalten“, fürchtet der Wetter-Experte.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 16 bis 20 Grad, nachts 10 bis 5 Grad

Sonntag: 15 bis 18 Grad, nachts 10 bis 6 Grad

Montag: 17 bis 20 Grad, nachts 10 bis 8 Grad

Vatertag? „Sieht gar nicht mal so schlecht aus“

Viele Männer fürchten bereits, dass der Vatertag (9. Mai) ins Wasser fallen könnte. Doch Dominik Jung („wetter.net„) kann beruhigen: „Es sieht gar nicht mal so schlecht aus“, prognostiziert der Meteorologe einen Wetter-Umschwung pünktlich zu Christi Himmelfahrt in NRW. So soll sich die Sonne immer wieder durch die Wolken kämpfen.

Mehr Themen:

Wer sich am Brückentag (10. Mai) Urlaub nehmen konnte, dürfte sich freuen. Denn da wird nach bisherigen Prognosen ordentlich Sonnenschein bei Werten über 20 Grad erwartet. „Es geht wieder ein klein wenig aufwärts“, freut sich der bekennende Sommerfreund.