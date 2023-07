Lange Zeit erfreuten wir uns in NRW an strahlendem Sommer-Wetter. Dann zog Sturmtief „Lambert“ über uns hinweg – und seitdem bekommen wir gefühlt nur noch dichte Wolkendecken und drückende Schwüle ab.

Wann zeigt sich das Wetter in NRW endlich wieder von seiner schönen Seite? Experte Michael Hoffmann hat da bereits einen Zeitraum im Blick – doch bis wir den erreichen, könnte es nochmal ungemütlich werden. Plötzlich drohen wieder Schauer und Gewitter!

Wetter in NRW: „Störung“ rollt auf uns zu

Der Wetter-Experte und Betreiber der Website „wetterprognose-wettervorhersage.de“ spricht von einer „Störung“, die sich in den kommenden Tagen von West nach Ost über Deutschland ausdehnt. NRW erreicht diese „Störung“ demnach am Dienstag (4. Juli).

Dann sollen weitere dichte Wolken aufziehen, die Schauer und örtliche Gewitter mit sich bringen. Ab dem späten Dienstagnachmittag können sich diese laut Hoffmann „über dem Westen intensivieren und örtlich unwetterartig ausfallen“.

Für den darauffolgenden Mittwoch (5. Juli) warnt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schauerartigem, teils kräftigem Regen und einzelnen Gewittern in NRW. Die Temperaturen pendeln sich dabei rund um die 20-Grad-Marke ein.

Grillwetter am Wochenende

Erst am Donnerstag (6. Juli) sollen sich die Schauer langsam aus NRW verziehen und nach Osten abziehen. Ist diese Unwetterfront dann erstmal vorüber, wartet jedoch zum Wochenende hin das komplette Kontrastprogramm auf uns.

Denn was folgt, ist eine Hochdruckzone, die uns am Freitag (7. Juli) und Samstag (8. Juli) laut Hoffmann „ungehemmten Sonnenschein“ beschert. Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad sind durchaus möglich – in einigen Landesteilen im Westen könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Da kann man doch ruhig schon einmal anfangen, Grillpläne fürs Wochenende zu schmieden.