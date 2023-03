Wetter in NRW: Irre Wende! Experte überrascht – „Ungewöhnlich“

Sturm, Gewitter und kräftige Regenschauer. Das Wetter hat es am Montag (13. März) in NRW ab dem Nachmittag stellenweise ordentlich krachen lassen. Dabei ließ die erste Tageshälfte noch andeuten, was im Frühling stecken kann, der bald auf uns wartet.

Denn die Temperaturen stiegen im Tagesverlauf in den hohen zweistelligen Bereich. „Ungewöhnlich warm“ für diese Jahreszeit, urteilte Wetter-Experte Dominik Jung. Dafür seien Rekordwerte für diese Jahreszeit von über 30 Grad verantwortlich, die am Wochenende in Spanien herrschten. Von dort schwappte die warme Luft am Montag zu uns und bescherte uns extrem milde Temperaturen in NRW. Doch dabei bleibt es nicht.

Wetter in NRW: Nächste Wende

Wie auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, klettert die Temperaturen schon am Mittwoch nur noch mit Mühe in den zweistelligen Bereich. Ab dem Nachmittag gehen die Werte dann so weit in den Keller, dass nach DWD-Angaben sogar Schnee- und Graupelschauer in tiefen Lagen zu erwarten sind.

Hier und da kann es dann auch am Dienstag erneut krachen. So seien einzelne Graupelgewitter nicht ausgeschlossen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt musst du in der Nacht auf Mittwoch bis ins Flachland mit Schnee und entsprechend glatten Straßen rechnen. Der Trend soll sich dann auch am Mittwoch fortsetzen.

Wetter-Vorhersage: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage in NRW:

Dienstag: 9 bis 12 Grad, nachts Abkühlung auf bis -4 Grad

Mittwoch: 5 bis 9 Grad, nachts 3 bis 0 Grad

Donnerstag: 9 bis 13 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Knaller-Wetter am Wochenende

Laut Dominik Jung („wetter.net“) sollen es dann im Vergleich zu Montag satte zehn Grad kühler sein. Dementsprechend drohen bei Schauern weiter Schnee und Schneerege, sowie vereinzelt Graupelgewitter. Doch schon am Donnerstag ziehen die Temperaturen wieder an.

Zum Wochenende erwarten die DWD-Meteorologen dann wahrhaft frühlingshafte Werte. Dann soll es sogar noch wärmer in NRW werden als noch am Montag. Die Wetter-Achterbahn, sie geht also weiter.