Wetter in NRW: Krasse Wende im Januar – Experte baff! „Wirklich ungewöhnlich“

Meteorologen verstehen aktuell die Welt nicht mehr! Schuld daran ist das Climate Forecast System (CFS). Das ist ein Wetter-Modell, das die Wechselwirkungen zwischen den Ozeanen, dem Land und der Atmosphäre der Erde auf globaler Ebene modelliert.

Eigentlich hat das renommierte Instrument für Langfristprognose mildes Wetter in NRW für Januar vorhergesagt, doch jetzt kommt offenbar alles anders!

Wetter in NRW: Diese Wende kommt jetzt auf uns zu

Die neue Wettervorhersage des CFS-Modells kommt völlig unerwartet. Innerhalb von 48 Stunden änderte das System seine Vorhersage für das Wetter in NRW im Januar 2025 von mild zu eisig kalt. Die Prognose wurde um ganze vier Grad nach unten korrigiert.

Was könnte dahinterstecken? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ äußert sich gegenüber „Bild“ zu der Schock-Prognose: „Am Samstag hatte das Modell noch einen milden Januar prognostiziert, der ein bis zwei Grad über dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020 gelegen hätte. Das wurde seit Monaten so berechnet.“ Doch nun würde plötzlich Kälte mit Abweichungen von bis zu minus zwei Grad vor allem in der Mitte und im Süden von Deutschland erwartet.

„Ein derartiger Sprung über Nacht ist wirklich ungewöhnlich“

„So was habe ich in der Art noch nie gesehen“, so der Wetter-Experte. „Ein derartiger Sprung über Nacht ist wirklich ungewöhnlich.“ Sollte sich die Prognose bewahrheiten, könnte der Januar laut Jung doch noch den Wintereinbruch in NRW und weiteren großen Teilen Deutschlands bringen.

Laut wetter.de seien sogar Minusgrade im zweistelligen Bereich möglich. Die Temperaturen könnten bis Ende Januar auf bis zu minus 14 Grad fallen. Das wären 10 Grad unter dem üblichen Monatsdurchschnitt. Laut dem Wetterportal wären das „arktische Verhältnisse mitten in Deutschland – Dauerfrost inklusive.“