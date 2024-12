Wetter in NRW: Experte mit dringender Warnung zu Silvester – „Vorsicht geboten“

„Ich muss auf die winterliche Spaßbremse drücken“, prophezeit Wetterexperte Dominik Jung mit ernstem Blick auf seine Prognosekarten. Denn eines ist klar: Gemütlich wird es in den nächsten Wochen in NRW nicht.

Und auch für Silvester spricht der Experte eine deutliche Warnung aus.

NRW: Wetter in der Silvesternacht – Experte ruft zur Vorsicht

Der große Schnee blieb aus und so feierten viele nicht nur unter dem grünen Tannenbaum, sondern eben auch bei grünem Wetter und teilweise ungewohnt warmen Temperaturen. Allerdings verspricht das Wetter für die Silvesternacht „stürmisch bis windig“ zu werden – nicht nur die Regenschirme müssen jetzt doppelt und dreifach festgehalten werden, auch sonst ist „Vorsicht geboten“.

Außerdem kann starker Wind das Risiko beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern erheblich erhöhen. Denn der Sturm kann die Raketen zum Absturz bringen oder in eine andere Richtung lenken. So können Raketen auf freiem Feld abgelenkt werden und Brände oder Verletzungen verursachen.

Sturmböen und Minusgrade – das Wetter der kommenden Tage in NRW

Das stürmische Wetter zu Jahresbeginn beruhigt sich nicht – im Gegenteil, es könnte „in eine schwere Sturmlage münden“. So heißt es nun laut Dominik Jung (wetter.net): „Sturmwarnung für Silvester!“

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag (Silvester): 3 bis 7 Grad, nachts 4 bis -1 Grad

Mittwoch: 6 bis 9 Grad, nachts 5 bis -1 Grad

Donnerstag: 3 bis 6 Grad, nachts 1 bis -2 Grad

Also lieber das Feuerwerk in der Stadt anschauen – so schützt man nicht nur den eigenen Garten vor herumfliegenden Silvesterböllern, auch die Umwelt freut sich. Schließlich sind Raketen zwar schön anzusehen, aber echte Umweltsünder.