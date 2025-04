Wetter in NRW: Kältezunge bringt Experten aus der Fassung – „Was passiert da?“

Minus 5 Grad am kommenden Wochenende? Das ist doch ein schlechter April-Scherz, den Wetter-Experte Dominik Jung da am Dienstag (1. April) verbreitet. Denn eigentlich hatten wir uns doch schon auf sommerliches Wetter mit Werten um die 25 Grad am Wochenende in NRW eingestellt.

Doch jetzt scheint sich das Blatt so langsam aber sicher zu wenden. Es soll zwar weiterhin wärmer werden. Doch ausgerechnet am Wochenende könnte das Wetter in NRW einen Dämpfer bekommen.

Wetter in NRW: Kältezunge im Anmarsch

„Was passiert da?“, wundert sich Dominik Jung beim Anblick einer „Kältezunge“ aus Osteuropa, die nach Berechnungen des GFS-Modells am Wochenende bis nach NRW reichen könnte. Und die soll Minusgrade mit sich bringen – zum Glück allerdings nur in 1.500 Metern Höhe.

++ „Die Mafiamorde von Duisburg“: Letzte Szene der WDR-Doku lässt Blut in den Adern gefrieren ++

„So eine Wetterlage ein paar Wochen früher im Januar, die hätte uns unten am Erdboden Dauerfrost gebracht“, erklärt der Meteorologe. Weil die Sonne im April allerdings viel höher steht, kann sie die extreme Kaltluft weiter aufheizen. Kühler als gedacht soll es am Wochenende trotzdem werden.

++ Frachter rammt Ausflugs-Schiff mit 143 Personen in NRW! Unfassbar, was die Polizei herausfindet ++

Wettervorhersage für NRW

Während das Thermometer am Donnerstag (3. April) und Freitag die 20-Grad-Marke in NRW knacken soll, dürften die Werte am Wochenende nur knapp über 15 Grad liegen. In der Nacht sollen die Temperaturen dann nur noch knapp über dem Gefrierpunkt liegen – im Gegensatz zum Osten der Republik, wo sich Hobbygärtner auf Frostschäden einstellen müssen.

Mehr Themen:

Wie weit die Kältezunge in den Westen reichen wird, ist Anfang der Woche noch nicht klar. Fest steht: Regnen soll es bis auf Weiteres erst einmal nicht in NRW. Erst Mitte des Monats könnte es mal wieder leicht tröpfeln im Westen der Republik. Ersten Prognosen zufolge soll es im Mai dann wieder mehr Niederschlag geben. Weil auch deutlich höhere Temperaturen prognostiziert werden, fürchtet Dominik Jung („wetter.net„) Unwetter, die es in einer solchen Gemengelage in den Jahren im Mai immer wieder gegeben hatte: „Das sieht sehr spannend aus.“