Wetter in NRW: Experte fassungslos – „Da geht überhaupt nichts mehr“

Das Wetter in NRW lässt aktuell zu wünschen übrig, denn obwohl es immer mal wieder wärmere Tage gibt, kommt es auch regelmäßig zu teils heftigen Regenschauern. Auch der April dürfte vielen nicht gerade Hoffnung machen.

Viel mehr wird das Aprilwetter umgangssprachlich als „launisch“ bezeichnet. Während man sich an einem Tag über Sonnenschein freuen kann, trifft einen am nächsten Tag die Wetterpeitsche inklusive Regen. Doch wie sieht das Wetter in NRW in diesem Jahr tatsächlich aus?

Wetter NRW: „Da geht überhaupt nichts mehr“

Dominik Jung von „wetter.net“ erklärt in einem Video, dass es wettertechnisch in den nächsten 10 bis 14 Tagen unspektakulär wird, und vermutet, dass es den gesamten April über genauso bleiben wird. Demnach sagt er für nächste Woche eine stabile Omega-Wetterlage voraus, in der ein Hoch dem nächsten Hoch folgt.

+++ Auch interessant: Wetter in NRW: Kältezunge bringt Experten aus der Fassung – „Was passiert da?“ +++

„Da geht überhaupt nichts mehr beim Wetter bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland“, erklärt er. Bewohner aus NRW können sich nach Angaben des Experten sogar auf einen recht trockenen April freuen.

+++ Passend dazu: Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen! „Gibt’s kein Halten mehr“ +++

Experte rechnet mit Sonnenschein

„Die Sonne bleibt die ganze Zeit enthalten“, erklärt der Experte von „wetternet“. Für viele ist das wohl ein Grund zur Freude, denn sobald das Wetter in NRW sich bessert, steigt bei vielen Menschen auch die Laune.

Hier mehr lesen:

Übrigens: Auch das Osterfest findet dieses Jahr im April statt. Am 20. April ist nämlich Ostersonntag. Bis es so weit ist, dauert es zwar noch fast drei Wochen, doch eine erste Prognose für das Wetter in NRW besteht schon jetzt und ist weniger erfreulich (>>> hier mehr zu der Vorhersage erfahren).