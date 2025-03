Wetter in NRW: Polare Kältepeitsche holt aus! Müssen wir die Eier im Schnee suchen?

Aktuell können wir uns in NRW wieder nicht beschweren! Das Wetter dreht im Westen in der letzten Märzwoche nochmal ordentlich auf und beschert uns einen deutlichen Vorgeschmack auf den Frühling.

Möglich macht’s eine sogenannte Warmluftzunge, die sich laut „wetter.net“-Expertin Kathy Schrey mit Hoch Manuela auch in NRW breit macht. Doch schon bald könnte die Kehrtwende beim Wetter kommen.

Wetter in NRW: Großes Rauschen beginnt

Denn laut den aktuellen Prognosen fängt ab dem 3. April bei den Wetter-Modellen „das große Rauschen“ an. Heißt: Laut Schrey ist dann von Kaltluft über Niederschlag bis hin zu Schnee in NRW alles möglich.

Während wir am Donnerstag (27. März), Freitag und Samstag mit bis zu 12 Sonnenstunden und bis zu 18 Grad noch unser Eis bei milden Temperaturen genießen können, kommt schon am Sonntag die Wende. Ein Blick in die Glaskugel ernüchtert jetzt aber noch mehr – ausgerechnet mit Blick auf die Ostertage!

CFS-Berechnungen sind sich uneins

Denn der Zustrom an polarer Luft könnte jetzt auch die Oster-Eier-Suche zur frostigen Aktion machen. Noch zeichnen die CFS-Berechnungen für das Wetter in NRW etwa für Ostersonntag (20. April) aber noch kein eindeutiges Bild. Denn wie die Langzeitprognosen jetzt zeigen, könnte von milden Temperaturen bis hin zu Schnee alles drin sein.

Oster-Fans müssen sich also wohl noch gedulden, bis die Wetter-Modelle für NRW eine verlässliche Vorhersage machen. In der Zwischenzeit könnten sich einige aber die Zeit mit Blick auf ein ganz besonderes Wetter-Phänomen vertreiben. Denn in der Nacht zu Donnerstag sollen jetzt an besonders dunklen Flecken in Deutschland Polarlichter zu sehen sein.