Wetter in NRW: Brisante Sommer-Mischung kommt auf uns zu – „Ziemlich unangenehm“

Was ist das nur für ein Sommer? Es geht auf und ab beim Wetter in NRW. Heiße Phasen wechseln sich mit Starkregen ab. So wie noch am Dienstag (9. Juli). Hier mussten sogar EM-Fanzonen geschlossen werden (wir berichteten).

Und was kommt jetzt auf uns zu? Der Sommer meint es wirklich nicht gut mit uns in diesem Jahr. Uns droht eine heftige Mischung, die laut Experte „ziemlich unangenehm“ werden kann.

Wetter in NRW: Heftige Sommer-Mischung – „Ziemlich unangenehm“

Dominik Jung, Wetterexperte von wetter.net beschert uns keine guten Nachrichten für das Wetter in NRW. Für die nächsten 10 bis 14 Tage prognostiziert er eine heftige Wetterlage in ganz Deutschland. Es wird feucht, heftiger Regen kann uns immer wieder überraschen. Aber dazu kommen auch zwischenzeitlich ziemlich hohe Temperaturen bis zu 30 Grad und mehr.

Das könnte dich auch interessieren: ++ EM: Bademeister müssen Deutschland-Fahne abnehmen – Gäste können es nicht fassen ++

Diese brisante Mischung bringt uns ein Wetter fast wie in den Tropen. Es wird richtig schwül und „das macht das Ganze ziemlich unangenehm“, heißt es von Jung. Da müssen wir uns wohl auf einiges einstellen. Wie gut, dass man einen Regenschirm auch als Sonnenschirm benutzen kann – so ist man für beide Wetter-Extreme gewappnet.

So geht’s weiter beim Wetter

Und wie geht’s konkret beim Wetter in NRW weiter? Da sich die Gesamtwetterlage auf ganz Deutschland bezieht und sich auch noch nicht genau festlegen lässt, schauen wir erstmal auf die Temperaturen im Westen in den nächsten Tagen.

Donnerstag, 11. Juli: um die 24 Grad – wolkig/sonnig

um die 24 Grad – wolkig/sonnig Freitag, 12. Juli: um die 22 Grad – Sonne und Regen, zum Teil Starkregen, im Wechsel

um die 22 Grad – Sonne und Regen, zum Teil Starkregen, im Wechsel Samstag, 13. Juli: um die 19 Grad – ebenfalls Sonne und Regen, zum Teil Starkregen, im Wechsel

um die 19 Grad – ebenfalls Sonne und Regen, zum Teil Starkregen, im Wechsel Sonntag, 14. Juli: um die 25 Grad – wolkig/sonnig

um die 25 Grad – wolkig/sonnig Montag, 15. Juli: 30 Grad – schwül-warm, ein paar Wolken, möglicherweise Starkregen

30 Grad – schwül-warm, ein paar Wolken, möglicherweise Starkregen Dienstag 16. Juli: 28 Grad, wolkig/sonnig

28 Grad, wolkig/sonnig Mittwoch, 17. Juli: 27 Grad, wolkig/sonnig

Mehr News:

Ach ja, also wieder ein ordentliches Auf und Ab beim Wetter in NRW. Wer hätte das gedacht…!