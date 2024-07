Schweres Unwetter in NRW! Fanzonen müssen sofort dicht machen

Über NRW zieht aktuell ein schweres Unwetter hinweg! Die Fanzonen in Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen mussten dicht machen – und das ausgerechnet zum so spannenden EM-Halbfinal-Spiel Frankreich gegen Spanien!

In NRW wütet am Dienstagabend (9. Juli) ein heftiges Unwetter. Teilweise fegen heftige Windböen durch das Bundesland. Es mussten auch schon erste Konsequenzen gezogen werden: Die Fanzonen in Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen wurden evakuiert. Fußball-Fans müssen die Plätze räumen.

Unwetter in NRW macht Fußball-Fans Strich durch die Rechnung

„Aufgrund der Wetterlage muss der Friedensplatz geräumt werden. Ein Gewitter zieht in Richtung Dortmund. Bitte verlasst den Platz friedlich und reist nicht mehr an, um zum Friedensplatz zu kommen“, appelliert die Stadt Dortmund in den sozialen Netzwerken.

„Für die Fanzone in Gelsenkirchen ist Gewitter voraus gesagt. Deshalb wird die Fanzone geschlossen und das Spiel Spanien gegen Frankreich um 21 Uhr kann nicht gezeigt werden. Auch die Fanzones in Düsseldorf und Köln wurden geschlossen“, gab die Stadt Gelsenkirchen bei sich auf der Facebook-Seite bekannt.

Deutscher Wetterdienst gibt Warnung für NRW raus

Und auch der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für NRW herausgegeben. In der ersten Nachthälfte zum Mittwoch (10. Juli) am Alpenrand und zunächst im Westen, später auch in der Mitte und im Süden, gibt es kräftige Gewitter.

Die Kaltfront eines Tiefs bei den Britischen Inseln überquert mit Schauern und Gewittern in der Nacht Nordrhein-Westfalen. Rückseitig kommt es in der etwas kühleren Luftmasse weiterhin zu Schauern und einzelnen Gewittern. Du solltest gut auf dich aufpassen!